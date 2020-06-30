台灣「雲門創計畫」協助表演藝術家圓夢　自即日起至7/31開放徵件

2020雲門創計畫 劉俊德《從我開始》(攝影/何肇昇) 2020雲門創計畫 劉俊德《從我開始》(攝影/何肇昇)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)「雲門創計畫」協助表演藝術創作者實現夢想，2021年度申請自即日起至7/31止。

雲門新聞稿指出，2015年林懷民先生獲頒第一屆「蔡萬才台灣貢獻獎」。他婉謝一千萬元的獎金，建議將這份獎金捐給雲門文化藝術基金會，成立「雲門創計畫」，協助表演藝術創作者發揮才華，實現夢想。五年來「雲門創計畫」共獎助25人次。

「雲門創計畫」旨在協助創作成形，希望透過創作過程的排練空間及費用的資助，讓獲獎助者專心磨練創作能力，用較長的時間琢磨作品，讓創作生涯走得長遠。若作品完備，將有機會在雲門劇場發表作品。

「雲門創計畫」邁入第六年，特別將獎助項目分為兩類：一是「初期創作」，提供創作新鮮人進行動作探索、初期實驗與排練；另一為「演出發展」，獎助已具作品雛形、進入演出發展階段作品的排練。

2021年「雲門創計畫」，即日起收件至2020年7月31日止，歡迎中華民國具潛力之舞蹈、戲劇編創人才申請。

申請辦法

至雲門官網下載申請表。 於2020年7月31日(五)前，將申請書email至 artmakers@cloudgate.org.tw

評選程序

評選：通過第一階段書面審核者，將於2020年9月4日(五)前個別通知面試。

面試：2020年9月12日(六)，申請者請先預留時間。

公布：2020年11月於雲門網站公布獲獎助名單。