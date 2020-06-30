解封後防疫鬆懈？　台灣疾管署：類流感疫情緩升

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）依據監測資料顯示，國內過去一週類流感疫情緩升。疾管署副署長莊人祥推測，近日部分民眾可能認為國內武漢肺炎社區感染風險低，就疏忽個人衛生防護措施，提醒民眾不要輕忽。

依據疾管署監測資料顯示，國內上週(6月21日至6月27日)門診就診病例百分比(0.5%)較前一週上升6.3%，且急診類流感就診人次(5,999)及就診病例百分比(5.4%)，均較前一週分別上升8.1%及1.4%，顯示門診類流感就診佔比呈上升趨勢。

防疫醫師林詠青表示，流感高峰期是從每年12月到隔年3月，但在熱帶、亞熱帶地區則是一年四季都有流感病例出現，而防治流感最有效的方式是接種疫苗，但在10月流感疫苗接種前，預防的重要方式就是做好個人衛生防護。

疾管署提醒，民眾平時應落實個人手部衛生並做好咳嗽禮節，打噴嚏時應使用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；出入人潮聚集的公共場所，若無法與他人保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離時，請佩戴口罩。

疾管署表示，民眾如果出現發燒及咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應盡量在家休息，避免搭乘大眾運輸工具及前往公共場所；就醫時，請全程佩戴口罩，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。