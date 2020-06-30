勇氣！台灣朱宗慶打擊樂團兒童音樂會　武漢肺炎疫情中勇往直前7/1開放售票

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)朱宗慶打擊樂團將推出豆莢寶寶兒童音樂會《Bling Bling大冒險》全台巡演，票券將於7月1日全面啟售，8月15日至11月14日將於全台10縣市共演出30場。

朱宗慶打擊樂團自1988年以來，每年推出專為兒童量身打造的親子節目，並於2005年起發展「豆莢寶寶兒童音樂會」，今年(2020)受疫情影響，打擊樂團的許多演出接連取消，但樂團的排練並未停下腳步，無論資深團員或者年輕團員，都要「時時將自己準備好」。

樂團表示，在「前景不明」的情況下，仍堅守演出團隊的核心價值，追求展演品質的確保，以及藝術呈現的創新突破。以豆莢寶寶兒童音樂會為例，防疫期間，包括曲目的創作與排練、舞台設計、服裝設計，以及戲劇、舞蹈和劇場元素的整合等，都按照規劃持續籌備。

豆莢寶寶兒童音樂會(圖/朱宗慶打擊樂團)

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示：「此次疫情所帶來的衝擊，讓表演藝術體質的脆弱被更加凸顯。疫情並非一場夢，敞開劇場的大門，不代表觀眾就會走進來，表演藝術界的未來，還需要大家的共同努力。」

朱宗慶打擊樂團將啟動下半年售票公演，首檔即因應暑假的到來，推出豆莢寶寶兒童音樂會《Bling Bling大冒險》。7月1日以全席次開放售票全面啟售，8月15日至11月14日期間，將於全台10個縣市、12個場館展開巡演，共將演出30場。

2020豆莢寶童音樂會《Bling Bling大冒險》，以打擊樂為媒介，透過精心規劃的選曲和無懈可擊的演奏，結合樂器、節奏型態、音色、曲風等音樂知識的串接，並搭配活潑生動的唱跳帶動，引領大、小朋友藉由敲敲打打的本能，在輕鬆沒有壓力的音樂時光裡，共享現場演出的獨特魅力。

駐團作曲家特別為本次音樂會創作了全新主題曲〈冒險GoGoGo〉，而其他包括〈颶風珊迪〉、〈沙漠風暴〉、〈超音速露西號〉、〈搖滾森林大進擊〉、〈Cabasa狂想曲〉、〈在黑夜綻放的煙火〉、〈月光派對〉、〈奇幻玩具箱〉等曲目，也都是特色十足、充滿魅力的作品。

「冒險」是未知、可能性、期待感的同義詞，因為充滿變數，所以需要勇氣。「Bling Bling大冒險」作為音樂會主題，呼應了渾沌時局的氛圍，也代表著打擊樂團希望音樂藝術能為自己和他人注入勇往直前的力量。

2020豆莢寶寶兒童音樂會《Bling Bling大冒險》，氣質與活力兼具，光是樂器演奏就能吸引孩子的目光。再加上唱跳帶動及戲劇、聲光元素的融入，精緻又精彩，是開拓視野、營造音樂學習環境的最佳媒介，也是親子外出參加藝文活動的首選。