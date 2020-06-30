反聖嬰年　台灣氣象局：預估會有3到5個颱風侵台

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今年是反聖嬰年，中央氣象局今(30)日表示，今(2020)年截至目前為止，西北太平洋僅有2個颱風生成，較氣候平均值4.3個還少，往年西北太平洋6至12月約有21至25個颱風生成且距離台灣較近，侵台颱風數量為3到5個。在氣溫方面，氣象局預估今年7至9月以偏高機率較大。

梅雨季在今日進入尾聲，回顧5至6月的總雨量，氣象局表示，台灣5月雨量偏多，主要集中在中、下旬，6月明顯偏少，2個月的總雨量接近正常值。在氣溫方面，除因5月中下旬較明顯降雨，使得溫度較為正常外，其餘時間各地以高溫炎熱的天氣為主，平均氣溫創下1947年有紀錄以來的新高。

根據歷史統計資料顯示，反聖嬰發展年的夏季可能更加炎熱。氣象局綜合研判，預估7到9月台灣氣溫偏高的機率較大，7月雨量偏少至正常，8、9月雨量則以接近正常的機率較大。

氣象局呼籲，7月開始進入颱風季，大家要儘早做好防颱準備，也需防範夏季高溫及雷擊。

氣象局為加強對颱風風雨預報資訊，颱風警報間每3小時發布定量降水預報，並在每天6點40分、8點40分、11點40分、14點40分、17點40分、20點40分、23點40分舉辦颱風動態說明，民眾可透過網路直播、平面及電子媒體或氣象語音服務、氣象局官網、手機app取得最新消息。