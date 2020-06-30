【超扯股東常會】台灣大同「公司派」大獲全勝 黃國昌：超過50%股票遭剝奪投票權

大同公司30日舉行股東常會改選董事，主持會議的董事長林郭文豔，與股東區保持相當距離。中央社 大同公司30日舉行股東常會改選董事，主持會議的董事長林郭文豔，與股東區保持相當距離。中央社

更新時間: 2020-06-30 16:23

首次發稿: 2020-06-30 14:05

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）大同公司經營權之爭正式對決，今天(30日) 舉行股東常會改選董事，公司派被控將市場派可表決票刪除，約僅剩原來4成多。投票結果公布，公司派宣布取得6席一般董事及3席獨立董事。

這意味大同「公司派」守住經營權，合計9席董事全拿，市場派則全軍覆沒，其中也包括獲得市場派提名爭取獨立董事席次的前立委黃國昌。

中央社報導，大同公司30日舉行股東常會改選董事，主持會議的董事長林郭文豔與股東區保持相當距離 。大同股東對股東會程序提出違法質疑、出席率多少，主席林郭文艷通通不回答。

市場派表示，報到時發現，約有2萬6000張股票投票權遭刪除。市場派推出的獨董候選人黃國昌說，「公司法」與「證券交易法」根本淪為具文，「如此野蠻的公司治理，真的是丟光台灣資本市場的臉」。

大同今年股東會將改選6席一般董事、3席獨立董事，大同公司派由現任董事長林郭文艷領軍、市場派由三圓建設董事長王光祥領隊，前中鋼董事長林文淵也支持市場派參選一般董事、前時代力量立委黃國昌則列入市場派獨董提名候選人。

5月初市場派特別邀請前立委黃國昌參選獨董，希望撇清中資的疑慮；公司派則說，只要股東涉中資，就依法處理。

黃國昌今天(6/30) 在臉書po文指出:

哇，這真的太扯了。 剛剛司儀宣布有數十個法人股東與個人股東通通剝奪投票權（包括八個外資專戶），總共刪除12億多股（總股數23億）。 超過50%的股票，通通遭到剝奪投票權。連外資專戶也是一樣。 最後，只剩下9億多股有投票權。 這是什麼叢林投票規則？ 這豈不成了不支持林郭文艷的，就通通沒有投票權！？ 大同到底砸了多少錢、請了哪個律師，願意具名為此種違法濫權負責？

圖/中央社

因市場派多數股權遭公司刪除，無法投票支持董事人選，在會場抗議（如上圖)。現場對峙氣氛凝重，公司派在計票過程中嚴陣以待。

投票結果宣布後，場內爆發嚴重衝突，小股東試圖衝向主席台，但遭場內黑衣人組成的人牆阻擋，雙方不斷推擠。

現場對峙氣氛凝重，公司派在計票過程中嚴陣以待。 (中央社)

大同股東會30日將改選6席一般董事、3席獨立董事，投票前各派人馬場外交鋒，拉布條、喊口號表達立場。中央社