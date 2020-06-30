北台灣振興列車啟動　持三倍券500換新北購物券800　再加碼抽電動車

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市政府今（30）日宣布，搭配中央振興三倍券，新北推出地方版購物券，用中央 500元面額兌換800元購物券，入住指定飯店滿額1000元再贈200元購物券；8月起再祭出月月抽獎活動，第一波抽獎抽高級電動車。

新北市侯友宜市長表示，因應國內疫情趨緩，為刺激民眾消費、帶動地方經濟，新北市府串聯境內近千家店家，推出食、衣、住、遊等各式超值優惠。並響應中央提出的振興三倍券政策，加碼推出「新北振興168」，鼓勵在地消費。

本次活動只要在新北市境內各地商場、商圈、市場、夜市、觀光工廠、旅館、運動聚點、藝文館舍及文藝賣店、農會超市、漁港漁市和休閒農場等超過1,000處場域消費，就可享有超值優惠折扣。

新北市經發局表示，「新北振興168」方案，於7月15日起只要在活動網站登錄，即可享有實體三倍券500元換新北購物券800元的超值回饋，可用於新北夜市及市場，限量15000個名額，8月開始兌換，可用到12月31日。

此外，只要在活動期間於新北市境內消費滿200元，就可憑發票登錄活動網頁，獲得1次抽獎機會，消費越多中獎機會越高，總計超過1萬份獎品，第一波和12月底抽獎加碼抽高級電動車。

針對全國學生身分(有學生證者)於新北市消費累積3,000元，加碼抽200台ipad、100台iphone、300台airpods（學生可三重抽獎，除學生限定抽獎外，亦可參加月月抽及年底最高級電動車特斯拉加碼抽）。

新北市政府今（30）日舉辦「新北振興168」啟動記者會，侯友宜市長宣布推出地方版購物券，用中央 500元面額兌換800元購物券，夜市、市場皆適用。（圖取自新北市經發局）

另外，再針對新北市場、夜市與免用統一發票的微型店家，只要在8月底前消費，與特約店家的識別貼紙合照，並打卡上傳照片至「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁，就有機會獲得電影票券、百貨禮券、保冷袋等獎品。

觀光旅遊局也說明，為鼓勵民眾留住新北，市府與超過50家旅宿業者合作推出「逢8則發」活動，在7月15日至8月31日的活動期間，遇8號、18號、28號，除了既有的優惠房價，再打8折，合作業者持續募集中。

自9月份起入住「新北ok旅館」，住宿消費滿1000元，即有機會獲得價值200元之新北購物券，可用於新北夜市及市場，限量12,500個名額，先搶先贏，歡迎大家可優先規劃新北旅遊行程。