驚！加拿大太陽馬戲團不敵武漢肺炎　宣告破產保護資遣3500名員工

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)國際知名太陽馬戲團（Cirque du Soleil）不敵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，於29日宣告破產保護，未來將在加拿大政府和私人股權公司的協助下，進行債務重整。

太陽馬戲團將成絕響？來自加拿大的太陽馬戲團為馬戲藝術和街頭娛樂的戲劇性組合，成團36年來所帶來的精采演出享譽國際，然而近日卻傳出因疫情演出被迫取消，造成嚴重損失，但實際上在疫情大爆發前，太陽馬戲團已負債累累，疫情只是壓垮他們的最後一根稻草。

綜合媒體報導，太陽馬戲團在疫情前已欠債權人約10億美元（約台幣300億元），加上疫情衝擊，全球數十場演出被迫取消，估計總共欠債權人約9億美元，為防止財務損失，已資遣約3500名員工。

《加拿大廣播公司》報導，在魁北克投資局（Investissement Quebec）的協助下，現有投資者已達成1項收購協議，它們將注資3億美元，為被資遣的3500名員工提供財務支持，而魁北克投資局將以2億美元的債務融資形式參與在內，並要求投資者將公司總部設在蒙特利爾（Montreal）。

太陽馬戲團CEO拉馬雷（Daniel Lamarre）發聲明表示，在過去的36年來，太陽馬戲團一直是間非常成功且有盈利的企業，但由於疫情使他們的演出被迫取消，公司處於零收入狀態，管理階層不得不採取果斷的行動，來保護公司的未來。