【「港區國安法」衝擊】黃之鋒、羅冠聰、周庭等人退出「香港眾志」　以個人名義繼續參與反抗活動

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）在中國全國人大常委會通過「港區國家安全法」後，民主派政黨「香港眾志」的核心成員黃之鋒、羅冠聰、周庭和敖卓軒等人，今天(6/30) 同時宣布退出香港眾志。

外界猜測，4人可能擔心「港區國安法」生效後受影響，牽連香港眾志，因此選擇退出，但這也使得香港眾志變成「名存實亡」的組織。

綜合香港電台與中央社報導，他們今天是透過社交網站分別宣布退出的決定。

其中羅冠聰表示，在港區國安法之下，香港人將被以言入罪、以思想入罪，人心惶惶，政治人物的風險更大，難料自身安危。他表示，絕不盲目絕望、輕言放棄，更需尋找自身可以承擔、付出的崗位。他宣布退出香港眾志，並以個人名義繼續參與反抗活動。



黃之鋒表示，港區國安法即將實施，在香港從事民主反抗活動，憂心性命安危不再是無稽之談，包括以10年起計的政治牢獄等，沒有辦法確定明天會發生什麼事。他宣布辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志，並會以個人身份踐行信念，強調會繼續堅守香港。



周庭形容這是個沉重及迫不得已的決定，將無法參加未來的國際連結工作，但強調會在不同崗位上努力。