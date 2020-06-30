世衛秘書長籲落實追蹤接觸者 稱最糟情況還沒到

世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，追蹤冠狀病毒感染者的接觸者，是對抗2019冠狀病毒疾病最重要的一步，沒有做到的國家不得有任何藉口。他還警告，最糟的情況還沒發生。

路透社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在簡報會上說：「有許多國家已取得一些進展，但就全球而言，疫情實際上仍在加速擴散。」

他說：「我們都希望疫情結束、回歸正常生活，但殘酷的事實是，我們還沒接近終結疫情。大多數的人還是很容易感染，病毒還是有很大的傳播空間。」

譚德塞說：「最糟的情況還沒發生，很抱歉我必須這麼說。在這種環境與情況下，我們擔心將發生最糟的事。」

譚德塞說，韓國等國透過追蹤感染者的接觸者，已經設法遏阻疫情。他又說，在極度嚴峻的情況下，追蹤接觸者也是可能辦到的，因為世界衛生組織（WHO）就曾控制住剛果東部的伊波拉（Ebola）疫情，在約有20個武裝團體作戰的偏遠地區，每天追蹤2萬5000名接觸者。

他說：「追蹤接觸者是沒有任何藉口的。如果有任何國家說追蹤接觸者很難，那只是牽強的藉口。」

同時，譚德塞也宣布下週將派出團隊前往中國，調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源，回應最嚴厲批評世衛的美國呼聲。

譚德塞說：「如果能徹底了解病毒的每一個面貌，包括疫情是如何爆發的，我們便能更有效地對抗病毒。我們下週將派出團隊前往中國，為此做好準備。」

美國總統川普與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都說，病毒可能是從武漢一間實驗室流出，不過他們沒有提供任何證據，中國也矢口否認。科學家則說，病毒是自然出現的。

川普已宣布將退出世衛組織的計畫，他說世衛組織與中國關係太過親近。他在本月的兩場造勢活動上也一直強調病毒的中國起源，稱這是「功夫流感」（Kung Flu）。白宮先前稱功夫流感這個詞無法令人接受，美國亞裔社群也稱這有種族主義色彩。

詢及對川普使用功夫流感這詞的看法時，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）呼籲「在國際交流上應保持互相尊重」。他說：「全球各地有許多人在回應疫情時使用了不得體的語言。」

萊恩又說，疫苗研發上已經取得重大進展，但無法保證能夠成功。各國仍必須使用現有的策略，像是保持安全社交距離與追蹤接觸者等。

他說：「有許多國家透過實施全面的防疫策略，將境內的病毒傳染機率降到非常低，但還是要保持警戒，以防爆發群聚感染或小型疫情。」