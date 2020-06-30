〈時評〉陳菊應退出台灣監委提名 留下漂亮身影

蔡英文總統提名陳菊出任監察院長，立法院尚未開始審查人事案，國民黨為了阻擋、占領議場，藍綠爆發嚴重肢體衝突，可以預期接下來到正式投票對決前夕，勢必會引起更多紛爭，為尋求社會和諧、朝野和解，以及監察院長官箴，陳菊應該主動退出監察院長的提名，華麗轉身留下漂亮身影。

蔡英文總統於今年初順利爭取連任後，對於陳菊出任監察院長的傳言不斷，於此同時，陳菊是否足以勝任監察院長的質疑聲浪也從未停止。總統府方面為全力護送陳菊，費盡苦心，甚至提了國民黨籍的黃健庭出任監察院副院長。

提名黃健庭，是企圖延攬各政黨代表，同時希望透過黃健庭在藍營的人脈，協助陳菊順利通過立法院這一關，無奈藍綠對黃健庭都不埋單，黃健庭於是急流勇退，自己婉謝了總統府的提名，避免到立法院審查或投票時，場面搞得更難看。

如今，缺少黃健庭擋在前面，陳菊自然成為眾失之的。只不過，按照目前立法院生態，民進黨挾國會人數優勢，陳菊一樣能順利出任監察院長，頂多是票數不太好看。國民黨當下為阻擋陳菊入主監察院，只好霸占立法院，要讓臨時會無法召開，就不用審查人事，無奈最後鎩羽而歸。

不過，就在朝野搶奪議場時，藍綠爆發嚴重肢體衝突，除了政黨失和後，也為日後人事審查埋下更多引爆點。

根據國民黨目前調查資料顯示，陳菊擔任高雄市長期間，包括慶富案、氣爆案在內，由陳菊帶領的市府團隊，一共有58案遭到監察院調查，糾正案有30案、彈劾案3案。

這些案子有些不會成立，未來也可能會成案，並且在調查後做出新的懲處，所以外界才擔心，調查案在陳菊進入監察院後，會不會持續進行？又萬一調查後要懲處的對象，竟是新任監察院長陳菊，這該如何是好？豈不是鬧了一個大笑話？何況陳菊人事案在立法院審查時，這些案件肯定又會被拿出來放大檢視，肯定會影響監委官箴清譽。

另方面，蔡總統提名陳菊出任監察院長，其中一項理由是要她兼任第一屆國家人權委員會主委。總統府提名小組宣稱，陳菊歷經台灣民主化發展，持續關懷人權；民進黨政府也看中陳菊是美麗島事件的政治受難者，更是台灣首位女性直轄市長，可以帶領監察院轉型。

陳菊的民主形象確實深植人心，但外界也別忘了，陳菊擔任勞委會主委期間，爆發了高捷案。當時因為泰勞在宿舍喝酒，被管理人員制止，也引爆外勞長期對管理制度、餐宿及工作環境的不滿，最後演變成為一場暴動事件，事件平息後，陳菊請辭下台。

這個鬧上國際、損害台灣勞工人權形象的國際新聞，雖然最後無人被定罪，但許多人負起該有的政治責任，陳菊就是其中一位，如今，她卻要成為首位人權委員會主委，恐怕國際社會將給予關注，也會重提舊事。

陳菊或許是民進黨內最合適的人選，卻未必是社會各領域中最好的人選，而且不具政黨色彩的人士裡，不乏能出任監察院長的賢達人士，以陳菊的高度，實在沒必要再蹚這趟混水，大可退出提名，華麗轉身，留下讓朝野和諧的身影，維護官箴，更能在歷史上，再添花媽一筆佳話。

（作者李平華，資深媒體人）