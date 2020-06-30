比天然島礁快！新研究：南海永暑礁淡水水體2035年將成為重要水資源

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）天然島嶼形成淡水水體需耗費150年左右，近日中國科學家在《水文學雜誌》（Journal of Hydrology）發表的研究論文指出，南海永暑礁人工造島的地下淡水水體，每年以1公尺的速度增長擴大，估計到2035年前可增至15公尺厚，並可望成為當地海島生態系統與居住者的重要水資源。

綜合「南華早報」報導，由海洋地質學家許鶴華(Xu Hehua)率領中國科學院南海海洋研究團隊，針對南海永暑礁(Fiery Cross Reef)地下的淡水水體進行研究。

經該團隊的觀察，自2015年中國開始在永暑礁進行人工填島造陸後，島上的淡水透鏡體便開始形成，其速度比天然島嶼快超過2倍，估計20年後將從目前的7公尺厚增長到15公尺厚，未來可成為當地居住者與海島生態系統提供重要水資源。

研究人員觀察永暑礁的年雨量發現，該島每年降雨量近3000毫米，是中國平均年雨量的5倍。雨水透過淤泥與沙滲入地下後，形成一層淡水浮在較重、密度較大的鹽水上方，就是所謂的淡水透鏡體（freshwater lens）。如果從剖面看島嶼地下的淡水透鏡體，它就像一塊凸透鏡，是島礁環境的重要組成部分。

《國際財經時報》(IBTimes)引述許鶴華於論文中的說法並表示，中國的人工造島加快10倍淡水透鏡體生成過程。由於過去的天然島嶼形成淡水水體需耗費150年左右。他們推測，類似的淡水水體應可在其他人工造島的地下出現。該研究成果已刊登在(Journal of Hydrology)第584期。