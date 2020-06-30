台灣5G開戰！中華電信今日開台　限時早鳥優惠　599元可用24GB

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中華電信5G資費正式出爐，提供從599元到2699元共8種月租方案，月付599元享行動上網加倍至24GB，1399元以上為5G吃到飽，但均首度導入「排除流量怪獸」的政策。

中華電信今（30）日上午正式5G開台，宣布五月天為5G品牌代言人，並公布資費，中華電提供從599元到2699元共8種月租方案，內含行動上網量、語音分鐘數、5G應用服務、升級VIP等優惠內容。

為慶祝開台也加碼推出早鳥優惠，月繳599至1199元，可享「行動上網流量雙倍送」、月繳1399元以上「行動上網吃到飽」，月繳1599元以上「享流量轉贈」及「5G應用服務加購優惠價」，活動時問即日起至110年1月3日前。

舉例來說，月付599元享行動上網24GB，速限500Mbps，量到降速，網內通話前5分鐘免費。799元享36GB上網量、網內通話前10分鐘免費，999元上網量60GB、1199元上網量100GB。

1399元以上為5G吃到飽，但均首度導入「排除流量怪獸」的政策，1399元熱點分享量達50GB量，降速至10Mbps，另有1599元、1799元、2699元吃到飽資費，均為熱點分享到特定量降速。

另外，即日起申辦精采5G月繳1,399元以上指定機型，立即享受購機滿3千元、最高再折1千元的振興方案、指定機型享限時購機折價最高5,000元，獨家贈送明台產險碎屏險一年(理賠上限5,000元，須至中華電信服務據點領機)及加碼贈送HamiPoint最高1,000點的限時優惠。