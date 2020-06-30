怒！台北知名咖啡店驚傳虐待浣熊　動保處介入調查開罰重新安置

(台灣英文新聞/社會組 台北綜合報導)台北知名咖啡店設虐待浣熊遭動保處介入調查，該店湯姓負責人也已於臉書致歉，受虐浣熊已交由動保處照顧處理。

台北知名咖啡館「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」近日被網友踢爆虐待浣熊，導致浣熊身上多處受傷出血，甚至有影片傳出可見店家放狗咬浣熊，該店的湯姓負責人與友人的對話提及，「我拿網球拍打的時候，大概打了十幾下很兇打喔」。

台北市動物保護處接獲通報於29日約談業者，因管教行為失當，確有對動物造成傷害之事實，另緊急安置現場4隻浣熊，避免浣熊再次受傷害，全案將依動物保護法第6條對涉案行為人處以罰鍰。

北市動保處指出，業者因不熟悉浣熊習性，未了解浣熊於發情時性情轉變可能具有攻擊性，於餵飼時遭攻擊，緊咬手部不放，故當下情急以網球拍擊打浣熊以脫困，業者雖表示是為了教育浣熊不能有攻擊行為，但浣熊仍因網球拍拍擊後造成嘴角及眼部輕微出血等傷勢。



獸醫師檢視浣熊健康情形皆已恢復(圖/動保處)

業者強調，為避免再次遭浣熊攻擊，後又利用牧羊犬驅趕羊群之特性，將浣熊驅趕入籠，利用犬隻驅趕浣熊時，有以牽繩控制犬隻，浣熊並未受傷，無傷害意圖。

動保處已派獸醫師現場檢視浣熊健康情形皆已恢復，但不當管教寵物情形，且造成浣熊傷害，已構成違反動物保護法第6條規定，將依法處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下之罰鍰，另為維護浣熊之安全及福祉，已暫將現場4隻浣熊扣留並帶回動保處安置。

咖啡廳湯姓負責人在臉書發文，「真的對不起，對於過去沒有善盡飼主的責任照顧好飼養的動物，不夠耐心來面對這些動物，鄭重跟社會大眾道歉，起初第一次養浣熊時候不知道怎麼養，面對浣熊發情期很兇，不進籠子會兇咬，而希望請狗幫忙趕進籠子，這樣的方式似乎錯了，真的對不起，從前的事情，請原諒我。」

湯說明，「本人飼養的浣熊們會尋找適合主人安置妥善照顧，在找到適合的雇主之前，浣熊已交由動保處照顧。」

北市動保處呼籲，非犬貓類之特殊寵物飼養前應先瞭解動物習性及基本飼養需求。評估自身飼養條件及飼主責任，飼養浣熊、狐狸等未馴化之犬科動物更要注意其仍具有野性，在社會化過程需要投注更多的耐心與愛心，不建議民眾因一時好奇而飼養，應諮詢專業人員意見，以免人及動物都受傷害。

動保法更規範任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，虐待動物案件的糾舉有賴社會大眾共同監督及配合通報，如民眾持有相關違法事證時，請於第一時間通報1999市民專線或動物保護專線(02-87913064~5)提供相關資料，或立即向警方報案，以有效防止動物虐待傷害事件。