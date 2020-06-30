【更新】「港區國安法草案」中國人大常委會全票通過！ 嚴重罪行最高恐判無期徒刑

相關新聞

【「港區國安法」衝擊】黃之鋒、羅冠聰、周庭等人退出「香港眾志」 以個人名義繼續參與反抗活動

「港區國安法」通過前夕 美國商務部與國務院 同步宣布最新制裁措施

美國參議院通過「香港自治法」 盼透過制裁、阻止北京推「港版國安法」

香港「國安法」傳6月底或7月初表決 中共將設「駐港國安公署」、特定情形可行使管轄權

更新時間: 2020-06-30 11:52

首次發稿: 2020-06-30 09:51

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國全國人大常委會上午在北京人民大會堂閉幕，香港電台報導，「港區國安法草案」已經在會上表決，並獲162名常委全票通過。

報導說，「港區國安法草案」獲出席中國全國人民代表大會常務委會會議的162名人大常委，全票通過。

目前仍不知港區國安法的確切內容。有報導稱當局預計在今天下午或傍晚公開具體條文，7月1日開始生效。

據悉港區國安法針對的四類罪行，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全，最高刑罰為終身監禁，沒有追溯期。



人大常委會完成表決後，下午會與基本法委員會開會，討論將港區國安法列入基本法附件三的安排。有列席人大估計，明日（7/1) 正式在香港實施。

央視新聞昨晚報導，中國全國人大常委會28日下午舉行委員長會議，聽取了「港區國安法」草案的修改意見匯報及「建議表決稿」。會議決議，將這一草案的「建議表決稿」提交常委會議審議。

中央社28日引述港媒報導，「港區國安法」實施後，代表中國中央在香港執行國安政策的駐港「國安公署」將暫設解放軍駐港部隊軍營，負責人將由公安部副部長兼任，級別比中聯辦主任低，意在降低港人疑慮。

但在刑度上，據香港01報導，目前香港政界盛傳，「港區國安法」對分裂和顛覆國家政權罪的最重刑罰，將處終身監禁。這與港區全國人大常務委員譚耀宗先前指最重刑罰為10年，有頗大差距。

根據報導，建制派消息人士透露，「港區國安法」擬在香港設立的「維護國家安全公署」，將由中國中央指派公安部一名副部長擔任負責人，屬副部級，比正部級的香港中聯辦主任低一截。

這名消息人士指出，駐港「國安公署」負責人的人選，早在2019年11月北京決定推動「港區國安法」時，就已初步敲定。

他表示，當「港區國安法」在香港正式實施時，中國中央便可宣布駐港「國安公署」負責人的任命。在設立初期，公署可以暫時設在解放軍駐港部隊軍營內。

至於外界關注「港區國安法」是否設有刑事追溯期，消息人士透露，此法將不設追溯期。但未來在執法時，可考慮相關人士過去的行為，作為檢控的證據。

此外，根據報導，先前「港區國安法」草案提出，「國安公署」和國家有關機關在「特定情形」下，可對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。

有港區資深政協委員向北京建議，應為啟動管轄程序加設「香港因素」，也就是由香港特首會同中央決定什麼時候屬「特定情形」，才請中央出手。

相關新聞

「港區國安法」通過前夕 美國商務部與國務院 同步宣布最新制裁措施

美國參議院通過「香港自治法」 盼透過制裁、阻止北京推「港版國安法」

香港「國安法」傳6月底或7月初表決 中共將設「駐港國安公署」、特定情形可行使管轄權