「港區國安法」通過前夕　美國商務部與國務院 同步宣布最新制裁措施

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）趕在北京即將表決「港區國安法」前，美國商務部長羅斯在當地時間29日宣布，撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免。商務部也正進行取消差別待遇評估。

中國中央電視台當地時間29日晚間報導，中國全國人大常委會28日下午舉行委員長會議決議，將「港區國安法」提交常委會議審議，預計30日會議閉幕前將正式通過。

對於北京強推港區國安法，美國總統川普曾經在5月底發出警告，若北京執意而為，將取消賦予香港不同且特殊待遇的政策豁免。在北京即將通過港區國安法前，美國國務院與商務部今天同步宣布最新制裁措施。

羅斯（Wilbur Ross）透過新聞稿指出，隨著中共對香港實施新安全措施，美國敏感技術被轉移到中共人民解放軍或國家安全部的風險增加，同時破壞香港自治，美國拒絕承擔有關風險，因此決定撤銷香港特殊地位。

羅斯並表示，商務部給予香港的優惠待遇規定，包括出口許可證豁免，將被暫停，並禁止出口國防設備與敏感技術到香港。此外，商務部也在評估進一步取消差別待遇行動。

羅斯並呼籲北京立即改弦易撤，兌現對香港民眾與全球的承諾。

中央社報導，在商務部發出聲明前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也發出聲明表示，隨著北京持續往通過港區國安法邁進，美方即日起停止出口美國製防衛設備至香港，未來也將針對美國防衛與雙重用途技術，採取步驟對香港施行與中國相同的出口限制。

蓬佩奧指出，美國是被迫採取這項作為，以維護自身國家安全。他說：

「美方無法再區分管制防衛項目是出口至香港還是中國， 中國人民解放軍主要任務是不擇手段捍衛中共獨裁專政， 美方不能冒險讓這些設備落入他們手中。」

蓬佩奧強調，美方今天採取的作為，是回應中國違反「中英聯合聲明」中的承諾，針對的是北京當局而非中國人民。

他表示：「有鑒於北京現在把香港視為『一國一制』，我們也必須這麼做。美國持續檢視其他權限，將會再採取額外措施以反映香港實際情況。」

根據美國國務院2019年香港政策年度報告，香港目前能透過「直接商業銷售」（Direct Commercial Sale）取得美國管制防衛設備，但有出現出口項目移轉的情況發生，引發美方關切。

管制防衛設備（Controlled defense equipment） 是指美國可用於國防或軍民兩用的技術和設備，例如太空技術，在出口前，需要先取得國務院的許可，過去有些不准賣給中國（原因可能是美國因天安門事件或其他考量，對中國加以限制），但可以賣給香港。蓬佩奧29日的聲明，等於斷了中國透過香港取得這類設備和技術的後門。

29日的行動也是繼蓬佩奧26日宣布，將對損害香港人權自治的中國前任與現任官員施行簽證限制措施後，川普政府再一次對北京祭出制裁措施。

蓬佩奧（Mike Pompeo）26日宣布，美國將對損害香港人權自治的中國前任與現任官員施行簽證限制措施，官員家屬也可能受到相關限制；中方29日也宣布報復性的反制措施。

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