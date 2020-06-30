再祭制裁措施 美停止出口管制防衛設備至香港

美國國務卿蓬佩奧今天表示，北京強推港區國安法讓美方無法再將香港與中國區分，即日起停止出口管制防衛設備至香港，未來也將對防衛及軍民雙重用途技術出口施行限制。這代表美國進一步對香港和中國給予同等對待，不再給予特殊待遇。

「港區國安法」預計將在30日閉幕的中國全國人大常委會通過。為了反制中國行徑，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日宣布，美國將對損害香港人權自治的中國前任與現任官員施行簽證限制措施，官員家屬也可能受到相關限制；中方29日也宣布對等反制措施。

蓬佩奧今天發聲明表示，中共剝奪香港自由，迫使美國總統川普政府重新檢視對港政策；隨著北京持續往通過港區國安法邁進，美方即日起停止出口美國製防衛設備至香港，未來也將針對美國防衛與軍民雙重用途技術，採取步驟對香港施行與中國相同出口限制。

蓬佩奧指出，美國是被迫採取這項作為，以維護自身國家安全。他說：「美方無法再區分管制防衛項目是出口至香港還是中國大陸，中國人民解放軍主要任務是不擇手段捍衛中共獨裁專政，美方不能冒險讓這些設備落入他們手中。」

蓬佩奧強調，美方今天採取的作為，是回應中國違反「中英聯合聲明」中的承諾，針對的是北京當局而非中國人民。

他表示：「有鑒於北京現在把香港視為『一國一制』，我們也必須這麼做。美國持續檢視其他權限，將會再採取額外措施以反映香港實際情況。」

根據美國國務院2019年香港政策年度報告，香港目前能透過「直接商業銷售」（Direct Commercial Sale）取得美國管制防衛設備，但有出現出口項目被轉到香港以外地區的情況發生，引發美方關切。

管制防衛設備（Controlled defense equipment） 是指美國有些可用於國防或軍民兩用的技術和設備，例如太空技術，它在出口前，需要先取得國務院的許可，過去有些不准賣給中國（原因可能是美國因天安門事件或其他考量，對中國加以限制），但可以賣給香港。蓬佩奧今天的聲明等於斷了中國透過香港取得這類設備和技術的後門。