多元支付輕鬆付 移民署臨櫃服務更升級

說明：民眾於臨櫃辦理各項申辦業務時，可體驗更為便捷、智慧及安全的支付新體驗(移民署提供) 說明：民眾於臨櫃辦理各項申辦業務時，可體驗更為便捷、智慧及安全的支付新體驗(移民署提供)

說明：移民署配合行政院推動行動支付普及政策，自109年7月1日起開放民眾使用信用卡及行動支付等多元支付方式繳納規費(移民署提供) 說明：移民署配合行政院推動行動支付普及政策，自109年7月1日起開放民眾使用信用卡及行動支付等多元支付方式繳納規費(移民署提供)

移民署為便利民眾繳納各項移民業務規費，並配合行政院推動行動支付普及政策，自109年7月1日起開放民眾於各直轄市、縣(市)的25個服務站及7個機場港口櫃檯，使用信用卡及行動支付等多元支付方式繳納規費。民眾憑實體信用卡或行動裝置綁定支付，即可減少使用現金及降低結帳錯誤，並快速完成繳費，民眾於臨櫃辦理各項申辦業務時，可體驗更為便捷、智慧及安全的支付新體驗。

移民署表示，本次多元化繳費功能是繼108年推動線上申辦提供超商繳費服務後，再一次加碼的便民服務。信用卡繳費服務除了讓民眾選擇使用不同的繳費方式外，也可接受VISA、Master、JCB組織發行之信用卡，繳款時刷卡手續費完全由移民署吸收。

除了信用卡繳費外，另外也提供Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay帳號綁定信用卡，使用具有NFC功能的智慧型手機繳交規費。另推出「台灣Pay」行動支付，民眾下載台灣Pay APP綁定金融卡後，用手機掃描收費櫃檯提供之QR Code，即可輕鬆完成行動支付，便捷民眾以多元方式繳納各項規費。

移民署除了新推出的臨櫃信用卡及行動支付服務，結合現行線上申辦繳納規費方式外，還提供包含信用卡、虛擬帳戶、Web ATM、帳戶轉帳及四大超商（7-11、全家、萊爾富及OK超商）等多元支付服務，歡迎大家多加利用。

訊息來源：內政部移民署