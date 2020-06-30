美股中企又爆雷 金凰珠寶以假黃金詐貸6百億元

總部在湖北武漢的金凰珠寶，驚傳用總重逾80噸的假黃金向中國多家金融機構質押，詐貸資金高達人民幣約160億元（新台幣666億元）。圖為中國山... 總部在湖北武漢的金凰珠寶，驚傳用總重逾80噸的假黃金向中國多家金融機構質押，詐貸資金高達人民幣約160億元（新台幣666億元）。圖為中國山西一家珠寶店。（示意圖／中新社提供） (來源 中央社)

又有在美股上市的中國企業爆發弊案。中國媒體報導，總部在湖北武漢的金凰珠寶，驚傳用總重逾80噸的假黃金向中國多家金融機構質押，詐貸資金至今高達人民幣約160億元（新台幣666億元）。

金凰珠寶是在美國那斯達克（Nasdaq）上市的中國企業。在此之前，發生財報作假帳的瑞幸咖啡，也是在那斯達克上市的中企。而瑞幸咖啡今天起已自那斯達克停止交易，並準備下市。

中國基金報報導，2002年8月在武漢成立的金凰珠寶，如今是中國規模最大的黃金首飾製造商之一，並在2007年10月改制為股份有限公司。之後迅速擴張，且跨足金質首飾設計，進而在2010年8月18日在那斯達克上市，長期成為這家公司對外標榜的題材。

根據報導，金凰珠寶近年來，陸續向包括民生信託、東莞信託、安信信託、四川信託、長安信託等多家中國金融機構，以大量黃金作為擔保。這些機構不疑有假，紛紛給予借貸。

報導指出，金凰珠寶因經營出現狀況，發生信託兌付危機，日前遭到法院強制執行。當法院人員前往上述機構及銀行的保險箱查驗時，赫然發現這些作為擔保、總重逾80噸的黃金，全是膺品。

據統計，目前金凰珠寶尚未到期的融資餘額，高達160億元。而上述融資機構在滿手「假黃金」下，要如何確保債權，受到中國官方及投資人矚目。同時，美國方面要如何執行監管，更受到各界關切。

金價今年狂飆，外界紛紛好奇金凰珠寶為何以這種手段向金融機構詐貸。四維金融報導，金凰珠寶執行董事兼總經理賈志宏還擁有另一家陸股上市公司「襄陽軸承」，而他詐貸的資金，就是用來填補襄陽軸承的財務漏洞。

同時，今年以來，金凰珠寶已遭債權人透過法院強制執行22次，累計執行金額高達102.57億元。而賈志宏持有的金凰珠寶及相關公司的股權，也已被法院凍結。