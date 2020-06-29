台灣以色列續簽協定　加強青年教育、體育等領域合作

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣及以色列今（29）日在外交部簽署「台以2020-2023年教育、青年、體育合作執行協議」，期盼奠基於雙方既有的合作，使兩國在教育領域的交流更向前邁進一步。

今日的簽署儀式由外交部常務次長曹立傑代表主持，再分別由駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）及我國駐以色列代表張國葆以視訊連線方式分別代表兩國政府進行異地簽署。根據外交部，除我國教育部派員出席觀禮外，以色列政府主管官員也參加遠距視訊連線，肯定雙方合作成果。



曹立傑於儀式中表示，台灣及以色列政府均致力提升兩國在各領域的互動往來，雙方於2014年簽署「教育、青年、體育合作協定」後，在相關領域的互動更加熱絡，也因此決定在協定架構下進一步簽署執行協議，以落實協定的合作精神。

柯思畢代表致詞時則表示，以色列與台灣雖然都缺乏天然資源，但彼此珍視人力資源，即使目前正面臨新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的挑戰，雙方仍透過各種方式持續推動交流，也感謝各方的付出，使執行協議能順利簽署。

外交部提及， 台灣與以色列近來不論經貿、觀光或青年等領域的交流合作蓬勃發展，尤其兩國青年互訪人數日益增加，並透過參與雙方每年舉辦的青年相關活動及高中生組團互訪等計畫，增進彼此認識，並提升友誼。

外交部相信藉由互惠的獎學金計畫，也將持續深化雙方合作面向，促進台以關係發展及青年交流互動，因此也鼓勵有興趣前往以色列就讀的青年學子，至以色列外交部官網或駐台北以色列經濟文化辦事處詢問相關獎學金資訊。