澳洲資訊專家歸化　田記禮盛讚台灣科技業

內政部今天公布日前通過審查的8名歸化國籍高級專業人才，包括來自澳洲的資訊專家田記禮，來台10年愛上台灣風土民情，迄今已攻頂7座台灣百岳。他盛讚台灣科技業，希望貢獻自己所長，讓台灣在軟體領域更加精進。

雲端平台軟體OpenStack專家、曾獲澳洲墨爾本大學物理學院授予榮譽院士的田記禮，曾主導澳洲國家學術雲端中心NeCTAR雲端架構設計，並擔任雲端運算技術團隊領導人，來台前就與中央研究院密切合作，來台後積極推動雲端開放原始碼軟體，並協助相關部會進行開源軟體人才培育，有助提升相關產業發展。

田記禮接受中央社訪問時說，因為與中研院合作，2009年首次來台灣，之後每年來台出席數次會議，並開始接觸台灣料理，離台後也想念台灣料理。那時他對台北相當陌生，但只要站在十字路口、拿著地圖東張西望，總會有台灣民眾主動詢問他是否需要幫忙，讓他感到「台灣人很友善、其實我好像可以居住在台灣」。

田記禮說，台灣人相當友善、生活方便，只要車程一小時，就可以抵達很多美麗景點，令他感覺台北市是全球最方便的城市。他更愛上爬山，已成功攻頂7座台灣百岳，也在爬山路途中認識了一些越野跑步民眾，現在開始他也會參加越野競賽，享受在台灣的生活。

田記禮也提到，台灣的科技業未來很光明，且硬體設計能力相當純熟，雖然他的專業是軟體而非硬體，但也看到台灣許多有名的科技公司開始注重軟體、雲端，他目前擔任多家公司的顧問，幫助這些公司激盪出新想法。

本身也是國發會「就業金卡」持卡人的田記禮說，來台後發現國發會有許多人才方案，參與協助國發會，讓更多國外專業人才來到台灣，因為台灣是「IT super power」，台灣已是全球電腦硬體第一名，但可以在軟體上更加精進。