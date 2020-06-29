新北市托嬰中心建置影像監管系統 侯友宜：安全是最高要求絕不容折扣

針對議員張維倩等質詢要求建立托嬰中心監管雲， 以避免監視器影像遭刪除一事，新北市長侯友宜表示， 市府已經著手更新並建置托嬰中心影像監管系統，設定密碼， 以防止刪除，若操作不慎或故意刪除，會有警示作用， 以保護影像全紀錄。 侯友宜表示，幼兒的托育安全是托嬰中心的最高要求， 絕不容許有任何折扣，市府在文林公托事件之後，已強化預防機制， 除了增強托育的專業知能外， 更強化托育人員自我情緒的覺察與控管，並建立彼此間相互提醒、 監督的口訣，各主管人員也必須執行走動式管理， 隨時巡視各班狀況，也要求承辦的協會必須落實督導的機制。 侯友宜強調，市府基於主管立場，除現有每年兩次至四次訪視、 輔導、稽察，以落實現場照顧的人力比及主管專職專任外， 並強化稽察，增加稽察面向，如抽查監視器影像紀錄， 監視器管理人員是否有落實維護管理等。 侯友宜表示，市府早已建立一套處理SOP， 如有民眾發現或檢舉不當照顧情事等，會立刻至現場稽察， 如事證明確者，立即開罰並公告不適任人員姓名，如情節重大者， 包含刪除監視器影像或多人共犯者，將移請檢調單位偵辦， 文林公托事件便是依此準則處理。 此外，市府依據中央制定「 托嬰中心監視錄影設備及資訊管理利用辦法」， 已經著手更新並建置托嬰中心影像監管系統，具體作法包括: 確保各監視系統可用、確保錄影資料保存30天以上、 設定密碼專人管理、密碼由社會局保管、所有使用者操作、 檢查及維護，做成紀錄並保存一年， 這些規定將納入托嬰中心的評鑑項目內，以完整保護錄影資料。