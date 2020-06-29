振興三倍券首選土地銀行7月1日起開放綁定　台灣Pay回饋高達3,300元！

政府振興三倍券7月即將上路，土地銀行力挺三倍券，祭出重磅級回饋優惠，自7月15日至12月31日止，活動期間內使用「台灣Pay」綁定土銀金融卡或信用卡，累積消費達3,000元，可拿到政府回饋2,000元，再享台灣Pay「三倍券四重加碼好禮」（合計1,000元）及「土銀獨家好禮」（300元），總回饋上看3,300元，還可參加百萬抽獎活動，讓民眾直呼：「超有感！」

第一重「土銀加碼回饋金300元」：凡綁定「土銀行動Pay（台灣Pay）」（金融卡及信用卡合計）累積消費達三倍券回饋門檻3,000元，即可獲得300元（限前33,333名）。

第二重「新戶首刷禮100元」：對於首次使用「土銀行動Pay（台灣Pay）」民眾，也推出優惠，達三倍券回饋條件，可搶得新戶加碼回饋100元（限前10,000名）。

第三重「台灣Pay店家優惠活動」：於指定店家（環球購物中心、築間幸福鍋物、悟饕池上飯包、台北市興隆市場、成功市場、寶雅生活館、杏一健康生活館及茶湯會等27家），使用「土銀行動Pay（台灣Pay）」消費，最高再享20%回饋（最高600元）。

第四重「抽500萬大獎」：獎項計有百萬汽車、電動機車、折疊腳踏車、iPhone、dyson吸塵器、5萬元禮券等多項大獎。

土地銀行推出獨家加碼回饋，於8月31日前累積達三倍券回饋條件3,000元，即享「土銀早鳥禮300元」（前10,000名）。土銀另規劃「土銀百萬加碼抽」抽獎機制，祭出萬元抽獎獎金，鼓勵民眾多多使用振興三倍券來消費，堪稱業界最佛心！

此外，針對信用卡卡友，土地銀行也祭出「四大獨享禮」，除消費滿額可獲得限量加碼刷卡金200元，於8月31日前達振興三倍券回饋條件，再加碼送200元回饋金。持土銀icash2.0鈦金卡及JCB晶緻系列卡友，國內一般消費還可享1%現金回饋，回饋無上限！新戶滿額還有機會獲得「反應過激的貓」聯名便當三件組、「德國雙人牌套鍋組」等，請大家好康逗相報，呼朋引伴一起來申辦！

相關活動詳情請參閱土地銀行官網（https://www.landbank.com.tw/）