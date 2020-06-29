參與式預算青年做主 竹林高中學生推越南文化及創業加值八提案

新北市教育局自今(109) 年起推動高中參與式預算， 讓公民參與的參與式預算精神能深入校園， 其中竹林高中透過高二專題實作課程，以「越來越愛你」為主題， 提出越南校園週教學闖關遊戲與越南裝置藝術區等8項提案， 於校園及社區推動越南文化及創業加值。今(29) 日於校園進行展演，邀請師長及社區居民到場， 感受青年投入公共議題的能量。

竹林高中校內新住民二代學生計55位， 其中緬甸與越南等東南亞國家的新住民二代就接近一半， 學校每學年推出新住民文化相關專題製作課程， 讓學生能更認識學校週邊在地及東南亞各國文化。 今年參與專題製作的高二學生為了本次主題， 特別跑到華新街進行調查及了解， 發現華新街大部分的店家為滇緬商店， 一般民眾很少知道還有越南文化及美食，經過與老師共同討論後， 決定以推廣及宣傳越南文化為本次的主題。 參與的學生進行討論並實地訪問店家及里長， 學生們對活動提出很多自己的想法也投注相當多的心力， 最後經過提案投票，選出越南校園週教學闖關遊戲、 越南裝置藝術區、越南美食等8項提案， 並於今日發表活動設計傳統服飾水晶晶、人力車伕好好玩、 彩繪水牛好快樂及酸甜苦辣好好食等特色活動讓大家體驗。

竹林高中校長顏麗珠表示， 今年度舉辦的參與式預算以越南文化為主題， 也響應學校對於新住民及社區共好的理念的重視， 活動中除介紹越南傳統服飾奧黛(Ao Dai)與斗笠，讓大家實際穿戴，體驗越南傳統服飾的輕盈軟薄， 還準備越南當地最常見必搭交通工具人力車， 透過體驗乘坐讓學生體會各行各業的甘苦。此外，越南於每年「 春耕大典」會舉辦水牛牛體彩繪活動，用手觸摸的同時， 也是一種對牛的善意。

另外，越南入夏前傳統應景食物--湯圓，除祭拜租先、 為家人祈福外，亦是越南庶民的好滋味。 參與此次活動的學生林鈞毅的母親阮氏，嫁來臺灣超過20年， 每回在家中做這道甜品時，都不禁會想起遠在越南的家人， 想起當時在越南全家一起吃湯圓的快樂情境， 為了順應臺灣的習俗及口味，林媽媽發揮創意， 將芝麻湯圓混合薑汁及椰汁，形成口味特殊、融合民族、 團圓意味十足的甜品。林同學說， 本次活動還製作越南小紅人line貼圖與app手遊， 讓大家於闖關成功後可向合作的社區商家兌換小禮物， 讓大家更認識華新街的特色，完成這項專題後， 也更瞭解媽媽之前在越南的生活，更能體會媽媽內心想家的心情了。

教育局新住民文教輔導科林玉婷科長表示， 新北市鼓勵各高中推動參與式預算與國際教育， 讓學生學習民主精神並培養國際素養， 很高興看到竹林高中學生把參與式預算用於新住民文化的理解與介紹 ，並推廣到社區， 期望新北的孩子都能夠成為具有國際觀的世界公民。