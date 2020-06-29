Folio Hotel歡慶四周年「好4成雙」，優惠好禮多重送，7~9月餐飲單筆消費滿2千送2千 ，即可享每人TWD750起之住宿優惠(限兩人成行)！夏季新菜更推出双重好禮等你拿。同時，針對振興三倍券提供放大至六倍的優惠，消費滿3千送6千，歡迎大家與Folio Hotel一同慶生享好康拿優惠!

為回饋與鼓勵國人旅遊，持續推出住宿優惠，讓你開心「FUN遊台灣、FUN心住」!這次Folio Hotel更與1010HOPE攜手，聯名推出環保住宿專案，鼓勵旅客自行攜帶牙膏、牙刷等一次性備品，一同愛地球、愛環境、珍惜資源，住宿期間提供英國純淨保養環保品牌REN沐浴露&身體乳，以及來自亞馬遜雨林護髮品牌 Rahua洗髮精&潤髮乳備品使用，同時加贈專屬旅行組小禮與FOLIO環保袋讓你開心帶回家!

周年慶期間凡於Port 23 餐廳單筆消費滿TWD2,000，即贈送住宿折價優惠券TWD1,000 X1張、餐飲折價優惠券TWD500 X2張！住房優惠券TWD 1,000可折抵官網所有訂房，每房每次限抵一張，期間國人住宿價格最優惠TWD 2,500起，折抵後每人僅需TWD 750 起即可輕鬆入住(限兩人成行)！餐飲優惠券TWD500則可於下次餐飲單筆消費滿TWD2,000即可使用一張折抵，想大啖美食加碼輕鬆住一晚，就趁現在!

Port23餐廳今夏嚴選「台灣藜」繽紛入菜! 號稱穀類紅寶石的台灣藜比進口藜麥更營養健康，低GI、高纖且抗氧化，口感清爽多層次，啟動你的夏日開胃食欲! 於周年慶期間凡點選夏季新菜，即贈送糖磚一組(每桌贈送一組為限)!

夏季飲品採用台灣在地好茶「逸蒔茶」，搭配瑞典國寶級燕麥奶「Oatly」，不加一滴牛奶的「燕麥拿鐵」TWD180+10%/杯，濃醇口感與淡雅茶香交織，別出心裁的創新口味等你來嚐鮮! 7~9月凡加入Line@好友更享買1送1優惠(ID請搜尋 : @foliohotels)。

Folio Hotel幫您省荷包，把振興券三倍變六倍！ 每人可用TWD1,000換TWD3,000振興券，使用TWD3,000振興券消費即贈FOLIO優惠折價券TWD6,000，只要花TWD1000即可享價值TWD6,000的超值優惠！

振興券超值加碼送，凡於7~12月活動期間，館內住房或餐飲單筆消費滿TWD3,000送TWD6,000折價優惠券! 贈送券包含住宿折價優惠券TWD1,000 X2張、餐飲折價優惠券TWD500 X4張、商品折價優惠券TWD500 X3張、Folio Select折價優惠券TWD100 X5張，可享折扣的消費除了住宿與餐飲，客房周邊商品與Folio Select選品店之限定商品皆適用！為了讓民眾消費更有感，就是要讓振興券不止「三倍」，Folio Hotel放大至「六倍」價值，CP值超高的振興券加碼優惠，讓你即刻有感，絕不能錯過！

照片由富邦藝旅提供