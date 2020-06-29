台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超155.06億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/6/22~2020/6/24）外資在集中市場總買進金額為1,531.45億元，總賣出金額為1,376.39億元，買超為155.06億元，另統計自2020年年初至6月24日止，外資總買進金額為5兆93.56億元，總賣出金額為5兆5,818.51億元，累計賣超為5,724.95億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為14兆5,712.04億元新台幣，占全體上市股票市值的41.10%，較6月19日的14兆3,838.62億元新台幣，增加1,873.42億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進78,713千股，賣出32,633千股，買超46,080千股。

第二名：鴻海：買進67,676千股，賣出25,637千股，買超42,039千股。

第三名：國泰金：買進30,792千股，賣出14,366千股，買超16,426千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進37,129千股，賣出66,832千股，賣超29,703千股。

第二名：福懋：買進11,825千股，賣出34,961千股，賣超23,136千股。

第三名：京城銀：買進6,829千股，賣出25,562千股，賣超18,733千股。

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