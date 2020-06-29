台灣三倍券加碼！7/1起來美廉社消費　送醫療級口罩預購券　7/15起享一片3元優惠

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）政府推出的振興三倍券將於7/15上路，美廉社也加碼推出振興方案，7/1起於美廉社消費，不限會員不限消費金額即贈送乙本「美廉社振興券」，內含醫療級口罩預購券乙張，憑三倍券購買預購口罩，可享有醫療級口罩一片3元的優惠價。

台灣從６月開始武漢肺炎疫情趨緩，防疫措施逐漸鬆綁，全台生活解封恢復正軌，美廉社身為巷口生活補給站，在疫情期間持續提供消費者民生必需品和防疫商品。面對政府即將發放帶動經濟活絡的「振興三倍券」，美廉社再度與政府攜手，全台逾700間門市成為兌領「振興三倍券」實體券的線下門市。

美廉社說明，自政府「振興三倍券」7/1(三)預購日起，於美廉社消費即贈送限量的「美廉社振興券」乙本（不限消費金額和會員），每本含醫療級口罩預購券乙張（一盒50片），全台限量10萬本。7/15起消費者只要憑「振興三倍券」200元面額券預購口罩，預購完成後即送乙張50元折價券，等於享有醫療級口罩一片3元的優惠價。

7/1(三)預購日起，於美廉社消費即贈送限量的「美廉社振興券」，內含醫療級口罩預購券乙張。（美廉社提供）

口罩預購方式：

1.領券 7/1(三)起不限會員消費即贈「美廉社振興券」乙本，內含醫級口罩訂購券乙張。

2.預購 7/15(三)起消費者持「振興三倍券」200元面額券乙張連同「美廉社振興券」內含的口罩預購券至美廉社訂購口罩，僅限有藥商執照門市接受預購。

3.優惠 預購完成後即獲乙張50元折價券，等於享有醫療級口罩一片3元的優惠價。

4.取貨 7/20(一)憑取貨小白單至預購門市取貨即可。