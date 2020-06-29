【台灣4/26錢櫃KTV大火】批業者沒誠意、北市府不積極 自救會提團體訴訟及國賠

錢櫃林森店4月底大火釀多人死傷。多名自救會成員29日說，災後逾2個月，業者仍毫無誠意或致歉，台北市政府也無積極作為，將提團體訴訟和啟動國... 錢櫃林森店4月底大火釀多人死傷。多名自救會成員29日說，災後逾2個月，業者仍毫無誠意或致歉，台北市政府也無積極作為，將提團體訴訟和啟動國賠程序。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）錢櫃林森店4月26日大火釀6死多人輕重傷。多名自救會成員今天(29日) 說，災後兩個月業者毫無誠意或致歉，台北市政府也無積極作為，將提團體訴訟及啟動國賠程序。

另一方面，台北市政府今天公布另一波懲處名單，消防局副局長畢幼明、火災預防科科長陳政維各記過一支，其餘人員申誡。

對於自救會將提團體訴訟及國賠，台北市政府副發言人戴于文今天表示，團體訴訟與國賠是家屬的權益，在團體訴訟部分，市府不僅尊重，也會提供相關的法律協助；國賠後續若進入司法程序，將視結果再議處。

戴于文指出，市府在這次事件後，重新審視、修改公安稽查的SOP，也積極提供受害者及家屬必要的協助，希望能藉此讓制度更完善。

錢櫃在事發後表示配合官方政策，並轉述錢櫃董事長練台生的說法「要負起所有應負的責任」。國民黨台北市議員應曉薇今天陪同數名受害者也是「錢櫃林森大火受災民眾權益自救會」成員召開記者會，主張對錢櫃提出團體訴訟，並對北市府啟動國家賠償程序。

陳情人也是受害人葉先生在會中表示，在濃煙密布的火場，這種窒息的恐怖是許多人無法想像，而且消防設備完全失靈，但錢櫃迄今仍在營業，他很生氣也不希望再有下一個受害者。

葉先生指出，他曾致電多個相關局處及單位提出協助要求，卻都只得到「偵查不公開」的回覆，且錢櫃態度囂張，並自認全案偵查中也不見得有錯。

他表示，這就是北市府失職、不作為所致，甚至在阻撓受害者取得相關證據，無法得知有利及不利事項，逼迫徬徨無助的受害者與錢櫃和解。

蔡先生接著說，火災時生死一瞬間的恐懼仍記憶猶存，他現在還在做高壓氧治療，身心靈創傷難以言表，但遺憾錢櫃在協調理賠條件時越來越冷酷及嚴苛，也看不到北市府積極處理態度，錢櫃是火災元凶、北市府未落實檢查，兩者其實是共犯。

受害者陳先生表示，案發時聞到燒焦味報警才知道是火災，消防系統完全未啟動，詢問業者有無想過「死、傷一個人就是毀了一個家庭」，希望藉此喚醒政府對公安的注視，民間企業也要有良知。

一位林小姐哽咽地說，案發時與朋友共4人去唱歌，災後迄今仍相當害怕，業者與家人談判理賠時常造成二度傷害，還沒理賠就打心理戰，亂批評她及友人的年紀、學歷和生活情形，迄今仍未給合理交代。

周小姐則泣訴，她有個朋友當時就喪生在錢櫃9樓，她雖幸運逃生卻極度缺乏安全感，現在去哪都會看逃生路線，業者毫無誠意也未致歉。

國民黨台北市議員應曉薇最後總結表示，全案和解過程中，許多受害者仍在承受二度傷害，業者不但以公司可能改組或倒閉為由，要受害者盡快接受理賠，或是向家屬指責受害者莫須有的私德問題，挑撥離間；北市府處理理賠過程中，也未談及最關鍵的受害者損害賠償問題。

她指出，錢櫃的和解金僅想用健保費及投保的公共意外險，業者什麼都沒賠。

自救會成員隨後在義務律師吳威廷陪同下，向台北市法務局副局長張慕貞遞交20份團體訴訟意願書，並高喊「練台生道歉、申請團體訴訟、要求國賠」。

錢櫃KTV台北市林森店4月26日大火釀6死多人受傷，台北市政府事後組律師團、建立單一諮詢窗口免費協助受害者及其家屬；應曉薇則協助此案受害者成立權益自救會，要求北市府設專案關懷小組、致贈慰問金和協助申請急難救助金等協助事項。

另一方面台北市政府今天公布新一波懲處名單，消防局副局長畢幼明、火災預防科科長陳政維各記過一支，其餘人員申誡。

台北市政府副發言人戴于文表示，市長柯文哲認為長官肩負督導責任，懲處較重是應當，對於懲處情節輕重，尊重考績委員會的決定。

中央社報導，錢櫃火警釀6死，台北市消防局長吳俊鴻遭記過留任，政風處也針對3月6日、3月30日、4月22日稽查中所犯下行政疏失，追究現場人員、幕僚單位及督導長官責任，名單送廉政委員會後，會再送考績委員會決定懲處程度。

戴于文表示，畢幼明、陳政維被記過一支；消防局火災預防科股長、隊員、第三大隊中山中隊隊員、第四大隊大同中隊則是記申誡一支；都發局副局長羅世譽、建管處承辦員也各記申誡一支。

戴于文說，錢櫃發生火警的主要原因是消防設備關閉，屬於消防局督查業務，負的責任要多一些，所以畢幼明記過、羅世譽記申誡。