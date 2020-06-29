台北電影獎公布頒獎人　張鈞甯、吳慷仁等15名大咖影人現身頒獎

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）即將於7月11日登場的台北電影獎主辦單位今（29）日公布首波頒獎人，其中包括電影節主席李屏賓、知名演員吳慷仁、林依晨、張鈞甯等15位大牌影人已確定出席頒獎，將為台灣電影的年度盛事增添更多注目焦點。

2020台北電影獎頒獎典禮將於7月11日晚間7時於台北市中山堂舉行，屆時將由TVBS歡樂台現場實況轉播，台北電影節也將在官方YouTube頻道上直播。主辦單位今（29）日公布首波頒獎人，除了李屏賓、影展大使陳庭妮外，還包括林依晨、張鈞甯、吳慷仁、李亦捷、劉冠廷、柯震東、謝欣穎、林柏宏、林暐恆（阿Ken）、紀培慧、石頭、夏于喬等一眾演員，加上導演鄭有傑，都將上台頒獎。



根據主辦單位，李屏賓將與曾以《情非得已之生存之道》榮獲台北電影獎影后殊榮的張鈞甯一同頒發最佳劇情長片，而本屆複選評審、曾以《白蟻－慾望謎網》勇奪台北電影獎影帝的吳慷仁，則將與去（2019）年以《野雀之詩》封后的李亦捷一同揭曉今年的新科影帝。

身為今年的影展大使，陳庭妮除了拍攝形象廣告、向影迷推薦影展好片之外，也將擔任頒獎人，與在開幕片《無聲》中展現精湛演技的劉冠廷合頒最佳編劇獎。



此外，多組大銀幕情侶亦將現身典禮舞台，像是主演《那些年，我們一起追的女孩》、《再見瓦城》等台北電影獎獲獎片的柯震東，將和去年的影展大使林依晨共同揭曉最佳女配角獎；柯震東與林依晨主演的《打噴嚏》也獲邀擔任今年台北電影節神秘場。

以《消失打看》、《命運化妝師》兩片獲得台北電影獎影后的謝欣穎，和金馬獎最佳男配角林柏宏共同主演的《怪胎》未演先轟動，電影正式上映前，兩人將先行合體，共同揭曉最佳攝影獎。



另外，首次執導長片《練愛iNG》就有不俗成績的林暐恆，將和片中與他共譜戀曲的紀培慧一同頒發最佳動畫片和最佳視覺效果獎；而在《明天記得愛上我》中表現亮眼的石頭和夏于喬，也在睽違多年後再度合體，頒發最佳聲音設計獎與最佳配樂獎。



曾以《一年之初》獲得台北電影獎百萬首獎，今年推出新片《親愛的房客》在台北電影節世界首映的鄭有傑，將擔任本屆「楊士琪電影卓越貢獻獎」頒獎人，榮耀資深電影放映師江泰暾。

主辦單位指出，今年台北電影獎頒獎典禮將開放二樓部分座位，歡迎影迷親臨現場為入圍、得獎者喝采，凡購買今年台北電影獎入圍電影場次票券兩張，即可於7月6日至7日至中山堂正門入口台北電影節影展服務台兌換一張典禮入場券，數量有限，換完為止。