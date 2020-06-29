保障外籍船員權益 台灣漁業署：依法查處違法行為

針對昨(28)日晚報蘋果日報網刊載外籍漁工血汗漁場系列報導，漁業署澄清，報導中宜蘭縣漁工職業工會李麗華秘書長指出，有漁船將船上死亡船員大體簡單包裹丟入海中乙節，據了解大陸漁船曾發生類似案件經媒體批露。而我國籍漁船如遇有船員在船上死亡，會將大體先行保存，並透過緊急救難通報系統通報附近港口國，待漁船進港後由港口國司法單位勘驗確定船員死因，並未聽聞有將船員大體丟入海中的情形。

就維護外籍船員權益部分，漁業署說明，農委會於106年1月20日發布實施「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，已將境外僱佣外籍船員之基本工資、工時、保險等基本工作權益納入規範，並要求船主需依定型化契約與船員簽訂勞務契約，以保障船員權益。另該辦法108年3月20日修正，規定於境外僱用外籍船員時，須將契約應載明事項告知船員，並應提供每位船員一份契約留存，在履行告知義務時，應全程不間斷錄音及錄影，以利外籍船員在登上我國漁船前清楚知道要到我國漁船上工作，並了解我國政府給予之基本權益保障。

漁業署進一步說明，漁業署已透過在國內、外港口轉載卸魚或公海登檢時以問卷訪查船員方式，瞭解外籍船員在船上的生活、工作條件及福利待遇等情況，倘有疑似違法跡證，均專案進行調查並依調查結果裁處或移送法辦。另為加強仲介機構的管理，漁業署已建立仲介機構之許可制度、連帶保證責任及評鑑制度，仲介機構評鑑結果已公布在漁業署網站。

有關權宜船上船員權益問題，漁業署表示，權宜船管轄權歸屬於船籍國，船上船員之權益保障、勞資爭議等，都應由船籍國依其法令來處理；但針對人權保障不良的國家，是否要限制我國人投資經營該國漁船，漁業署正在審慎評估中。

至於防疫期間權宜船進入我國港口後，其外籍船員返鄉問題，漁業署已於109年6月15日訂定「我國人投資經營外籍漁船(FOC)僱用外籍船員入境防疫措施」，隨FOC漁船進港之外籍船員欲下船離境者，可依該措施規定進行14天居家檢疫後，搭機離境。

漁業署最後表示，人權團體的指控事項經常未提供疑似違規確切之時間、地點等相關資訊，是否確實發生在我國漁船上也無定論，調查難度相當高，漁業署也再次呼籲人權團體指控我國漁船有違法行為時，應提供明確之事證，以加速政府調查進度，漁業署必定本毋枉毋縱原則依法辦理。（新聞轉載自新住民全球新聞網）