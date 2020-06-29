北歐大氣輻射量異常 原因待查中

圖片翻攝自Lassina Zerbo的推特 圖片翻攝自Lassina Zerbo的推特

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）芬蘭、瑞典與挪威近日在空氣中偵測到微量輻射物質，經由荷蘭國家共衛生及環境研究院(RIVM)分析數據後表示，該放射性同位素疑似源自俄羅斯西部的方向，但確切位置還在調查中。俄國核電公司（Rosenergoatom）表示，旗下位於西北部的兩座核電廠都正常運作，否認有外洩情況。

法媒《世界郵報》報導，全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）執行秘書佘保（Lassina Zerbo）27日在推特（Twitter）發表的地圖顯示，這一污染源覆蓋了三分之一的瑞典、一半芬蘭南部、愛沙尼亞、拉脫維亞及一大部分俄羅斯西北方的邊界，包括聖彼得堡。他寫道，6月22-23日間，斯德哥爾摩監測站偵測到3種同位素Cs-134、Cs-137和Ru-103的含量高於正常水平，但還不到對人體有害的程度。

他認為，這些放射性同位素疑似來自民間，他們已試著標示出可能的區域，但這確切來源並非該組織的任務。

俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）的發言人則向俄國媒體表示，旗下位於西北部的列寧格勒核電廠（Leningradskaya）與柯拉核電廠（Kolskaya）都正常運作，沒有核外洩的通報紀錄。

荷蘭國家共衛生及環境研究院(RIVM)分析相關數據後，雖然無法明確指出外洩地點，但認為「該放射性同位素疑似源自俄羅斯西部的方向」。加上該機構檢測到的核種是人工放射性核種，因此懷疑「可能是核電廠的燃料元件受損」所導致。

由於俄羅斯、芬蘭或是瑞典位於該區域的核電廠都未傳出相關事件，波羅的海國家也沒有反應爐在運作中、立陶宛為了加入歐盟組織早已把唯一的核電廠關閉，相關可能性已逐一被排除。

英媒BBC引述國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）於27日的說法並表示，已注意到這個通報，正尋求歐盟成員國提供更多資訊。