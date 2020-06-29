新住民子女任小小泡茶師 陪伴台灣社區長輩分享愛

來自中國四川的余蓉，希望能將自己原生文化所淬煉的記憶與成長文化帶入臺灣，讓孩子體會自己的家鄉文化(翻攝自築夢計畫臉書) 來自中國四川的余蓉，希望能將自己原生文化所淬煉的記憶與成長文化帶入臺灣，讓孩子體會自己的家鄉文化(翻攝自築夢計畫臉書)

透過一杯茶的溫度，來傳遞真情，將茶文化與公益結合，充滿著感動與溫暖，這就是來自新住民余蓉一家人的故事。

來自中國四川的余蓉，結婚來臺灣已經7年了，余蓉感受到臺灣對於多元文化的接受程度與開放性是非常高的，希望能將自己原生文化所淬煉的記憶與成長文化帶入臺灣，讓孩子體會自己的家鄉文化。

余蓉說道，飲食是拉近人與人距離最有力的辦法，茶葉正是兩岸中最有共鳴且擁有文化思念的媒介，余蓉發現孩子逐漸仰賴科技相關產品，這樣的狀況稱為3C保母，偶然的機會下得知有辦理親子共學茶文化的學習課程時，余蓉希望能讓孩子學習泡茶的素養，且在父母親的陪伴之下，了解茶的文化，培養孩子的興趣提升專注力與鍛鍊心性，也能藉此遠離電子產品。

在決定報名親子共學茶的課程前，余蓉得知移民署辦理的「新住民及其子女築夢計畫」，便決定帶著孩子報名，在築夢過程中，余蓉的孩子熟知泡茶流程，在每月至社區大學及養老院辦理公益茶會，深入長輩們並學習與長輩溝通，也藉由公益茶會讓民眾與更多新住民進行文化交流。

余蓉了解到人生如同一杯好茶，需要經過歷練與繁瑣的程序，才能泡上一杯甘醇的好茶，父母及孩子們將泡茶的真情傳遞給社會，品茶，不僅可以溫暖人心，更是一份真切的心靈對話。（新聞轉載自新住民全球新聞網）