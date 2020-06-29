根留台灣 傑出高專人士歸化我國再添8名

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部24日下午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長腦神經科學的美國籍藍先生等8位高級專業人才，歸化我國國籍。「國籍法」修正施行迄今，累計已有141名長期在臺灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計8名，包括教育領域5名、科技領域1名、經濟領域1名、醫學領域1名。

其中美國籍藍亭現職為臺北醫學大學醫學人文研究所教授，曾獲2011年度國科會傑出研究獎及臺北醫學大學2018學年度師鐸獎，研究與教學表現均相當優異。

其於2017年設立臺灣第一個腦造影臨床實驗，進行植物人相關研究，期盼能喚醒國內更多植物人，並減低被誤診之機率。目前已發現9位植物人有好轉的現象，對我國相關醫療照護深具貢獻。

另一位德國籍費先生為英華威集團董事長，該公司致力於再生能源及風力發電技術。費先生以其於風場開發、規劃及制度建立專長，有助推動我國再生能源之發展，為我國亟需人才。

澳洲籍田先生為全球公認雲端平台開源軟體OpenStack專家，曾獲得澳洲墨爾本大學物理學院授予榮譽院士。

內政部表示，田先生曾主導澳洲國家學術雲端中心 NeCTAR之雲端架構設計並擔任雲端運算技術團隊領導人，來臺前即與我國中研院密切合作，來臺後積極推動雲端開放原始碼軟體，並協助我國相關部會進行開源軟體人才培育，有助提升我國相關產業發展。