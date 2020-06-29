好可怕！香港影帝黃秋生最新闇黑電影改編日本恐怖小說　《死因無可疑》台灣7/3毛骨悚然上映

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 金獎帝后黃秋生與林嘉欣最新恐怖闇黑電影《死因無可疑》，在香港端午節檔期上映首日便賣破480萬台幣，將於7月3日於全台上映。

恐怖闇黑電影《死因無可疑》由香港導演袁劍偉執導，金獎帝后黃秋生與林嘉欣聯手，演出比鬼片更可怕的作品，電影改編自暢銷日本恐怖小說大賞首獎作品《黑暗之家》，故事聚焦於保險詐領案件。

電影公司表示，《死因無可疑》在香港端午節檔期上映，首日便賣破480萬台幣，開出亮眼成績，成為香港戲院解封以來票房最好的香港電影，周末更開出破千萬的好成績，讓林嘉欣非常開心，「疫情之下，看電視看膩了，電影有無法取代的感情和感觀體驗。」

《死因無可疑》在香港端午節檔期上映，開出亮眼成績，首日便開出126萬港幣（約480萬台幣），很多戲院的多個場次都賣到滿場，周未累積破300萬港幣（約1143萬台幣），成績亮眼，成為香港電影院解封之後，票房表現最好的香港電影。

很多觀眾都大讚黃秋生有不同以往的演出眼神及表情都十足到位，與林嘉欣合作的對手戲，兩人的演技讓觀眾覺得恐怖加倍，也有觀眾大讚電影中的情節真的讓人毛骨悚然。

林嘉欣得知與老公導演袁劍偉合作的作品開出票房紅盤，覺得很開心的說：「在這個時間上映真的很需要勇氣，疫情之下看電視看膩了，到戲院看電影，是電視無法取代的感情和感觀體驗。」

袁劍偉透露一直很擔心票房，但知道首日開出破百萬港幣的成績覺得非常難得，「疫情關係，變數太多了，我們整個團隊緊張好多天了，得知這個好成績，今晚大家可以睡個好覺了，真的非常感激入場看電影的觀眾。」

台灣發行《死因無可疑》的電影公司也將於明天(6/30)特別舉辦好康活動，尋找「不姓黃的Anthony」活動，因為黃秋生之前曾在臉書透露並不姓黃，他的本名為Anthony Perry，黃秋生是他進入演藝圈取的藝名，所以，只要可以證明你是「不姓黃的Anthony（安東尼）」，並完成相關步驟，就可以獲得電影公司提供的限量的首三電影票券。

《死因無可疑》將於7月3日於全台上映，詳情請上臉書查詢。