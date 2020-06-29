【台灣監察院人事案】佔據立法院遭綠委清場　國民黨主席江啟臣：臨時會跟你沒完沒了！

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨立委28日無預警占據立法院議場，29日中午遭民進黨立委清空。國民黨主席江啟臣今天表示，雖然主席台被搶，但國民黨立委不會離開議場，「這次臨時會絕對跟你沒完沒了」。對於監委名單，國民黨反對到底。

國民黨立法院黨團為抗議總統蔡英文提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長，昨(28日)下午占據立法院議場，堆疊椅子再用鐵鍊固定，擋住各出入口；民進黨立委在今天(29日) 上午11時以油壓剪將鐵鍊剪斷後，陸續進入議場，藍綠雙方在主席台上推擠近一小時，國民黨立委才遭清空。

民進黨奪回主席台後，立法院談話會表決通過，6/29日下午至7/22召開臨時會。

談話會結束後，江啟臣、國民黨立法院黨團總召林為洲、黨團書記長蔣萬安、首席副書記長林奕華等人到立法院外，向支持者發表談話。

國民黨主席江啟臣表示，從昨天下午到現在，短短不到一天的時間，看到台灣民主的實質倒退。他說，雖然主席台被搶，但國民黨立委絕對不會離開議場，隨時再回來，「這次臨時會絕對跟你沒完沒了，真的是太過分了」。

江啟臣指出，監委名單實在是又綠、又爛、又酬庸，被提名人中有90%都是綠營背景，甚至還有被提名人擁有民進黨籍，直到被提名後才宣布退黨。

江啟臣表示，過去民進黨主張要廢考試院、監察院，但執政4年不但沒有廢，還派好派滿，比扁政府還不如。他認為如果民進黨有心要廢考試院、監察院，根本不用修憲，只要不提名、不編預算就好，現在民進黨擺明就是要酬庸、要位子，還要用臨時會強行通過，國民黨絕對反對到底。

中央社引述國民黨立法院黨團總召林為洲表示，經過一天一夜艱苦奮鬥，仍不敵民進黨多數暴力，談話會完全沒通過任何在野黨提案；國民黨團會持續堅持，進入下一個階段的策略，強調會「堅持到底」，但戰術很多變化，不方便跟外界報告。

林為洲也說，抗爭看到幾位不分區女性立委堅持到最後，發揮很大韌性，比他還強，國民黨會繼續努力。

立委洪孟楷表示，民進黨立委若要好好協商，可以好好講，但他在主席台上時，卻有一雙手扣著他的脖子往後拉扯，「你是想殺人嗎？」甚至離開主席台後還粗暴地架在牆上。

洪孟楷哽咽地說，他被勒住脖子的一瞬間，想到他1歲6個月的女兒及父母，痛批「這就是民進黨過半數的國會嗎？」他也質問民進黨主席、總統蔡英文，「你認同這樣的殺人暴力行為嗎？」要求蔡英文公開向人民道歉。

立委蔣萬安則抨擊，民進黨立委對洪孟楷暴力相向，國民黨團嚴厲譴責， 「再怎麼樣都不能這樣對待立法院的同事」。

民進黨立委吳秉叡受訪時說，國民黨團無理杯葛、不照議事程序走，占據主席台，民進黨團下令排除，為了要清空現場，大家都互相有拉扯，而在拉扯過程中發生什麼事情就要承受，「請他 (洪孟楷) 成熟一點」。