中國面臨內憂外患 習近平首度承認國內洪災情況「嚴峻」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）正當中國政府被北京反覆的新冠肺炎災情搞得焦頭爛額之際，中國國家主席習近平昨（28）日終於首度承認國內西南地區洪災情況「嚴峻」，並指示相關單位做好防汛工作。此外，李克強也在同一天稱「中國外貿環境嚴峻」，顯見中國正遭受內外環境夾擊。

習近平表示，6月以來，江南、華南、西南暴雨明顯增多，多地發生洪澇地質災害，各地區各有關部門堅決貫徹黨中央決策部署，全力做好洪澇地質災害防禦和應急搶險救援等工作，防災救災取得積極成效。

中國南方遭遇百年暴雨，25條河流水位超過警戒線，《人民網》報導，廣西、貴州、湖南、四川、江西等13省（區、市）1216萬人次受災，8000餘間房屋倒塌，直接經濟損失257億元。中國中央氣象台自6月2日起罕見連續27天發出暴雨預警，官方啟動國家6級救災應急。

《新唐人》報導，中共國務院總理李克強同日出席「穩外貿工作座談會」，他表示，中國目前外貿環境「嚴峻複雜」，各部在擴大內需同事，需加大保住中小微及勞力密集型企業，協助大型外貿企業破解難題，穩定國內就業。

在武漢肺炎爆發之初隱匿疫情、噤聲吹哨者的中國政府，在各國討伐聲浪中，企圖以「口罩外交」及出口相關醫療物資，扭轉受傷的國際形象，然而接連傳出病毒試劑檢測盒準確度只有30%、N95口罩是由胸罩製成、購買的呼吸器不符合規定、捐贈的KN95口罩居然無法緊貼臉部等「自打臉」新聞後，讓中國畫虎不成反類犬，國際形象再度受創，國內大量企業接連倒閉，經濟風雨飄搖。