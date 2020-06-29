愛地球吃在地　台灣圓山大飯店響應惜食風

照片左起：圓山大飯店總經理楊守毅、環保署長張子敬、藝人巴鈺。（照片由環保署提供） 照片左起：圓山大飯店總經理楊守毅、環保署長張子敬、藝人巴鈺。（照片由環保署提供）

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為了減少食物的浪費，鼓勵民眾將吃不完的飯菜打包帶回家，圓山大飯店今(29)日宣布加入環保署惜食推廣種子店家，環保署則表示，目前已有9家飯店及逾80家餐飲相關業者響應，該署歡迎更多的飯店、餐飲業者一同加入惜食推廣種子店家， 為台灣建構惜食的環境。

圓山大飯店表示，許多人對他們的印象不外乎傳統、古典、中國風、餐點美味，時常成為接待國家元首和政要人士的場所，更是長輩選擇兒女結婚地點的首選，但其實他們耕耘「吃在地」「可打包」「愛地球」等觀念也非常久，很開心能將惜食環境教育的柔性力量與員工和顧客分享，一同為環境帶來正面效益。

環保署長張子敬表示，惜食理念很簡單，例如「吃在地」、「吃全食」、「吃多少、點多少」或是主動說出不吃的食材等，如果吃不完也鼓勵消費者「可打包」，帶回家繼續享用或和親友分享，都是很好的惜食行動。

照片左起：藝人巴鈺、圓山牛排館主廚曾嘉星、環保署長張子敬，進行惜食料理示範。（照片由環保署提供）

環保署自2018年推動惜食環境教育以來，自今已有圓山大飯店、西湖渡假村、雲品溫泉酒店、福容大飯店（桃園、花蓮）、板橋凱撒大飯店、雅霖大飯店、澎湖福朋喜來登酒店、台北有園飯店等9家飯店及逾80家餐飲相關業者響應。

環保署歡迎更多的飯店、餐飲業者一同加入惜食推廣種子店家，舉凡從食材選擇當季在地、菜單設計與製作、料理的客製化以及鼓勵打包等，都可以加入，一同為台灣建構惜食的環境，為下一代留下永續的未來。同時，該署也宣布推出一系列環保集點優惠活動(詳如下圖)，鼓勵民眾多選擇綠色餐廳用餐。

綠色餐廳集點優惠活動說明：

一、環保集點會員於2020年7至9月到綠色餐廳消費，出示環保集點app來店禮優惠券，次月可獲得5,000綠點，每人限領3次（價值150元）。

二、2020年10至12月到綠色餐廳消費達100元，上網登錄發票或收據，次月回饋消費金額20%的綠點，每人限領6萬綠點（價值600元）。

三、2020年10至12月到綠色餐廳使用環保集點app價值5,000綠點以上電子優惠券，除可折抵當次消費金額（50 元以上）外，再回饋2,000綠點，每人限領5萬綠點（價值500元）。

合計環保集點會員到綠色餐廳消費，最高可獲1,250元價值的綠點。