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澳洲史上最大土地收購案 新國家公園將用以保育瀕危物種

由於納里亞拉牧地位於斯特爾國家公園（Sturt National Park）的東部，兩地相連可望創造近百萬公頃的保護區。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/29 11:19
納里亞拉牧地(Narriearra Station)。(照片來源：Joshua Smith/DPIE)

納里亞拉牧地(Narriearra Station)。(照片來源：Joshua Smith/DPIE)

（台灣英文新聞 / 國際組 外電報導）澳洲新南威爾斯州（NSW）政府近日宣布買下位於西北部的納里亞拉牧地（Narriearra Station），佔地約15萬3415公頃，是該州史上最大的私人土地收購案。新州環境與能源部長基恩表示，這次的土地收購將有助於協助保護瀕危物種、重要的棲息地和濕地。

新州環境與能源部長基恩（Matt Kean）還說，納里亞拉牧地是受威脅野生動物的重要庇護所，擁有25種以上受威脅動物，當中包括瀕危灰草鷯鶯（Grey Grasswren）近九成的重要棲息地與繁殖區。

由於納里亞拉牧地位於斯特爾國家公園（Sturt National Park）的東部，兩地相連可望創造近百萬公頃的保護區。

基恩說，該地鄰近「Pindera Downs」原住民區，納里亞拉牧地包含許多石器和古文物，他將邀請當地原住民為新國家公園命名。

自由時報引述澳洲「世界自然基金會」（WWF）成員布蘭奇（Stuart Blanch）的話，他認為這個國家公園是減緩物種絕種速度以及扭轉生物多樣性危機的最好例子。

ABC News報導，澳洲新南威爾斯州政府是從84歲的Bill O’connor的手上收購納里亞拉牧地，此私人土地是由他的父親於1919年購買。

照片載自New South Wales government 網站
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