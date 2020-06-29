有洋蔥！007女郎犧牲素顏示人引網驚：超有氣質！「戀夏時光」台灣同步英國7/24暖心上映

《戀夏時光》將於7/24台灣上映(圖/電影公司)
《戀夏時光》將於7/24台灣上映(圖/電影公司)
(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)繼《天才的禮物》《奇蹟男孩》後，又一暖心英倫電影《戀夏時光》，由氣質女星《女巫獵人》潔瑪雅特頓主演，更一改過去形象邋遢素顏示人，但影迷還是驚呼好美阿！
今年最溫暖的英倫電影《戀夏時光》(Summerland)，由曾獲得英國最高戲劇獎奧利佛獎(Laurence Olivier Awards)的才女導演潔西卡史瓦(Jessica Swale)所執導，潔西卡曾與《冰與火之歌》「龍母」艾蜜莉亞克拉克、《復仇者聯盟》「洛基」湯姆希德斯頓等大咖明星合作短片《女主角》，幽默諷刺的劇情在當時爆紅，引發網友熱烈討論。
備受矚目的潔西卡，今年推出首部自編自導的劇情長片《戀夏時光》，並邀請到《女巫獵人》潔瑪雅特頓(Gemma Arterton)擔任女主角。劇情描述二次世界大戰期間，由潔瑪飾演的憤青科學作家愛麗絲個性孤傲冷僻，拒人於千里之外，某日卻被一名男孩法蘭克闖入生活，愛麗絲從百般不情願到逐漸敞開心房，甚至向他透露自己深藏在心的回憶。
潔瑪雅特頓在片中飾演性格孤僻的作家(圖/電影公司)
電影公司表示，「非一般親情」的故事設定十分特別，暖心劇情更被視為《天才的禮物》、《奇蹟男孩》後最溫暖感人的電影，身兼編導的潔西卡表示：「我想透過《戀夏時光》傳達『思想開放』的重要性，相信純真與真實可以改變偏見及刻板觀念。」
曾演出《007量子危機》美艷龐德女郎、《女巫獵人》強悍獵人的女星潔瑪雅特頓，過往多詮釋性感、俐落的電影角色，甚至還曾為戲大方露點，展現姣好身材，令觀眾為之驚艷。此次演出《戀夏時光》，潔瑪一別過往火辣形象，化身為邋遢孤僻的女科學作家，穿著打扮奇特，還留著一頭凌亂蓬鬆的長捲髮。
此外，為了更貼合角色樸素的性格，潔瑪甚至同意素顏演出，可說是為戲奉獻不少！然而潔瑪仍表示很開心接演這個角色：「她跟其他角色很不同，非常直率、有話直說，我演得很過癮！」超敬業的表現也引起網友討論：「真的是那個女巫獵人嗎？」「素顏還是超有氣質！」
《戀夏時光》將於2020年7月24日暖心上映，更多資訊請前往官方粉絲團查詢。
預告(影/Youtube)