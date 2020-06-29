有洋蔥！007女郎犧牲素顏示人引網驚：超有氣質！「戀夏時光」台灣同步英國7/24暖心上映

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)繼《天才的禮物》《奇蹟男孩》後，又一暖心英倫電影《戀夏時光》，由氣質女星《女巫獵人》潔瑪雅特頓主演，更一改過去形象邋遢素顏示人，但影迷還是驚呼好美阿！

今年最溫暖的英倫電影《戀夏時光》( Summerland)，由曾獲得英國最高戲劇獎奧利 佛獎(Laurence Olivier Awards)的才女導演潔西卡史瓦(Jessica Swale)所執導，潔西卡曾與《冰與火之歌》「 龍母」艾蜜莉亞克拉克、《復仇者聯盟》「洛基」湯姆希德斯頓等大 咖明星合作短片《女主角》，幽默諷刺的劇情在當時爆紅， 引發網友熱烈討論。

備受矚目的潔西卡， 今年推出首部自編自導的劇情長片《戀夏時光》，並邀請到《 女巫獵人》潔瑪雅特頓(Gemma Arterton)擔任女主角。 劇情描述二次世界大戰期間，由潔瑪飾演的憤青科學作家愛麗絲個性孤傲冷僻， 拒人於千里之外，某日卻被一名男孩法蘭克闖入生活， 愛麗絲從百般不情願到逐漸敞開心房， 甚至向他透露自己深藏在心的回憶。



潔瑪雅特頓在片中飾演性格孤僻的作家(圖/電影公司)

電影公司表示，「非一般親情」 的故事設定十分特別，暖心劇情更被視為《天才的禮物》、《 奇蹟男孩》後最溫暖感人的電影，身兼編導的潔西卡表示：「 我想透過《戀夏時光》傳達『思想開放』的重要性， 相信純真與真實可以改變偏見及刻板觀念。」

曾演出《007量子危機》美艷龐德女郎、《女巫獵人》強悍獵人的 女星潔瑪雅特頓，過往多詮釋性感、俐落的電影角色，甚至還曾為戲 大方露點，展現姣好身材，令觀眾為之驚艷。此次演出《 戀夏時光》，潔瑪一別過往火辣形象，化身為邋遢孤僻的女科學作家 ，穿著打扮奇特，還留著一頭凌亂蓬鬆的長捲髮。

此外， 為了更貼合角色樸素的性格，潔瑪甚至同意素顏演出，可說是為戲奉 獻不少！然而潔瑪仍表示很開心接演這個角色：「 她跟其他角色很不同，非常直率、有話直說，我演得很過癮！」 超敬業的表現也引起網友討論：「真的是那個女巫獵人嗎？」「 素顏還是超有氣質！」

《戀夏時光》將於2020年7月24日 暖心上映，更多資訊請前往官方粉絲團查詢。



預告(影/Youtube)