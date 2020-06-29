【台灣監察院人事案】前立委孫大千：總統府聲明稿　應回答5個問題

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【台灣監察院人事案】國民黨立委無預警占領議場、要求總統撤銷提名 陳菊：惡意抹黑我不退縮

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 針對國民黨團28日無預警占領議會，總統府28日發表聲明表示，國民黨悖離法定程序癱瘓立院，把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。

曾任立法委員，現任「未來事件交易所」副董事長以及「中信金融管理學院」金融管理研究所教授的孫大千，今天(29日) 在臉書po文指出: 比起民進黨過去在立法院議事杯葛時的胡作非為，國民黨真的是「小巫見大巫」，只是剛剛好而已！

孫大千並指出，總統府28日的聲明稿應該回答下列五個問題：

第一，監察院長的職位可以拿來做為派系平衡，分贓酬庸的工具嗎？

第二，蔡英文為什麼不敢大聲地告訴台灣人民，陳菊過去的施政績效，絕對足以成為全體官員效法的模範呢？

第三，民進黨過去在立法院焦土抗爭時的誇張行徑，難道就不是「把台灣的民主當人質」嗎？

第四，民進黨內部派系的權力分配，可以成為綁架監察院長提名的理由嗎？

第五，民進黨的抗爭就是「為民主而堅持」，國民黨的抗爭就是「為反對而反對」，如此的「綠色雙標」，說出來難道不會臉紅嗎？

以下是總統府28日聲明稿內容: (來源:中央社)

總統府發言人張惇涵晚間發表四點聲明:

首先關於監察院的存續，總統蔡英文近日多次表示，廢除考監兩院是執政黨長期主張，也樂見包括國民黨在內的在野政黨有一樣的看法。

他表示，但推動憲政改革需要朝野政黨在國會凝聚共識，不清楚是否國民黨在這項改革的推動上遭遇困難，或無法堅持，以至於出現今天黨籍立委癱瘓議場的做法，然而這樣的做法，不但對化解內部阻力沒有幫助，對改革的毫無堅持，也會失去人民的信任。

第二，張惇涵說，大法官釋字632號解釋文明確揭示，總統有提名監委的義務，立法院也必須行使同意權與審查。因此，在尚未修憲廢除之前，監察權仍是存在的，總統和國會都有義務要遵循憲法來提名和審查，國民黨執政時期的歷任總統也是如此。

因此，總統府也提醒國民黨，如果因為提名考監人事，就要癱瘓議場，這不但與國民黨過去的做法相違背，更凸顯國民黨只是為反對而反對，製造出更多政治對立。

第三，張惇涵表示，這一屆監察院被賦予國家人權委員會的任務，這項法案也是立法院三讀通過。總統府前秘書長陳菊從黨外及美麗島事件以來，在那個噤聲的年代，無懼威權投入人權工作，一路參與台灣重要的人權與民主轉型進程，出任監察院院長及國家人權委員會，應當之無愧。

他並說，這次立法院臨時會，不只是考監兩院和NCC的人事同意權，還預計要議決三項重要法案，以及華航、護照正名的決議案。

張惇涵表示，令人非常遺憾的是，相較於陳菊當年在國民黨主政的威權時代下，為了台灣的民主而「被囚」；今天的國民黨立委，明明可以透過民主的國會殿堂理性討論，卻在立法院即將開議之際，悖離法定程序癱瘓立院，這不是「自囚」，這是把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。

第四、近來國民黨接連提出檢討兩岸政策、廢除考監等改革倡議後，忽然發生黨團立委闖入議場，「未審議先杯葛」重要法案與人事案舉動。

張惇涵表示，確實令外界感到不解與錯愕，政黨內部的路線爭議，更不應該成為綁架國會運作的理由。特別對於推動疫情後國家整體經濟發展，以及憲政運作的必須，總統府期待國民黨團回歸法定程序，為台灣共同努力。