【台灣振興三倍券】7/1開放預購、綁定　電商和繳罰金等消費不適用

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）振興三倍券7月1日開放起開放紙本券預購、數位券綁定，各家銀行、電子票證及行動支付和實體店面也陸續推出優惠，精打細算回饋可望再增逾千元；此外，提醒有12項支出及消費，並不屬於適用範圍。整理包／台灣「振興三倍券」如何領？何時預購？一次看懂使用規範

搶攻三倍券商機，金融業者陸續宣布推出優惠專案，祭出滿額禮、新戶加碼禮及合作店家優惠，百貨公司和其他實體店面也祭出滿額贈活動，不論使用信用卡、電子票證或行動支付都很划算。

根據經濟部彙整資訊，目前搭配振興方案的信用卡優惠，以新申辦戶最划算，星展銀行祭出最高回饋新台幣1888元，渣打銀行最高回饋也達1500元，滙豐銀行最優也有1300元。手腳快、精打細算的民眾，消費滿3000元，除可拿到政府給的2000元，最高可能獲得金融業者提供的千元回饋優惠，將三倍券加值為「四倍券」。

為方便民眾了解，行政院新上線的「振興三倍券」網站也貼心列出所有金融機構、業者的優惠內容簡介及各家振興三倍券官網專區連結，以利對照選擇。

7月1日起，民眾就可到各發卡銀行，或電子票證、行動支付業者官網綁定要使用消費的信用卡、金融卡或電子票證。

至於領取實體券，管道分成超商和官網預購，郵局現領兩種。超商和官網預購時間只開放兩階段，分別為7月1日至7月7日及8月1日至8月7日，民眾可到超商預訂，選擇要在哪家超商領取，或者至振興三倍券官網預購，選擇在超商、藥妝店或超市領取，7月15日後即可前往領取。

郵局則是從7月15日至12月31日，攜帶現金1000元、健保卡或身分證明文件（居留證、身分證）就可直接購買領取；郵局將加開服務窗口，協助民眾領取，並規劃在7月18日及25日連續2個週六加班營業。

另一方面，也別忘了三倍券的使用限制，原則上，電商平台網購都不適用，但藝文展演、體育賽事及旅遊活動、以及經目的事業主管機關認定的電商平台可以使用，政府規劃將核給網站識別標章，供民眾辨識。

另外，也不行用於繳交繳稅、水電費、罰金罰款、行政規費、保單、股票、國民年金、信用卡費、健保費，或購買健身房點數、餐券、禮券、菸品，或儲值遊戲點數、InComm禮品卡。

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