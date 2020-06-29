台灣新住民認識中華傳統文化 嚐泰國、印尼異國風味粽慶端午

雲林縣服務站專員吳景賢請到場參與的新二代吃異國風味粽子（圖/ 移民署雲林縣服務站） 雲林縣服務站專員吳景賢請到場參與的新二代吃異國風味粽子（圖/ 移民署雲林縣服務站）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）適逢一年一度端午節，移民署雲林縣服務站6月28日利用家庭教育課程機會，結合雲林縣鄉土人文關懷協會，邀請新住民一起製作蝶谷巴特粽子造型零錢包，並品嘗來自各國不同口味的粽子，讓新住民認識中華傳統節慶。

中華傳統端午節，總不免俗的要吃粽子、掛艾草及划龍舟來應景。其實粽子並不侷限於中華文化，在世界各地也時常可以看到以粽子型態出現的美食。

移民署雲林縣服務站表示，透過與雲林縣鄉土人文關懷協會合作，教導在場新住民利用蝶谷巴特的方式，製作出一個個漂亮又實用的粽子零錢包。

除此之外，在場也準備了包含越南、印尼、泰國、馬來西亞等國家的特色粽子供大家品嚐，讓新住民除了回味家鄉味外，能更認識其他不同國家的粽子文化。

來自泰國的小水看到故鄉的傳統甜粽「考東瑪」興奮的說，考東瑪是在糯米中加入糖、鹽、椰奶或是芋泥的甜粽，在臺灣真的很少見，今天能夠吃到，真的很幸福。

此外還有加了蝶豆花染色的馬來「娘惹粽」、印尼的「杯嘟吧」以及沾著焦糖一起食用的菲律賓「酥曼」，都讓在場的新住民垂涎三尺，讚不絕口。

主任黃玟晸表示，為了緩解新住民的思鄉情懷，特別在今天準備了手作課程及各國的粽子供大家品嚐，期待新住民在享用家鄉味的同時，也更能體會臺灣社會「尊重多元，欣賞差異」的友善精神。