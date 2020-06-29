刺激！台灣司法院首推戶外實境遊戲破命案　台北「城南有意思」四天湧25萬人潮

司法院和文總合作推出戶外實境遊戲「這不是死了一個人的問題」(圖/文總) 司法院和文總合作推出戶外實境遊戲「這不是死了一個人的問題」(圖/文總)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)「2020城南有意思」以探索懷舊的「回憶新樂園」為主軸，推出系列精彩活動包含市集、桌遊、展演等，為期四天的活動共吸引25萬人玩得不亦樂乎。

文化總會於端午連假期間舉辦的「2020城南有意思」已於28日閉幕，文化總會發言人及媒體部主任湯佩儀表示，「城南有意思」已邁入第三年，再次整合台北城南，邀民眾體驗一期一會的美好。

湯佩儀強調，活動四天一共吸引約25萬民眾來朝聖，連知名主持人黃子佼也偕同太太孟耿如，趕在活動最後一天，也來逛由農委會主責的「春日好好市集」，離去時手裡大包小包，湯佩儀笑說，「荷包似乎瘦了不少」。

「2020城南有意思」由文總一樓空間策劃的特展揭開序幕，今年以「回憶新樂園」為主軸，探索懷舊，展間擺放了古早味與充滿科技未來感的互動遊戲，交疊出新舊玩具的演變史及反差感，讓不少家長連假第一天就帶著小朋友前來體驗，小小60坪的展間，4天總參觀人數破3000人。



「2020城南有意思」活動照片(圖/文總)

湯佩儀笑說，新生命與舊童玩的交流，一點都無違合感。湯佩儀說，「舊鄰居」司法院今年也首度與文總合作，其規劃的「司法院實境遊戲—這不是死了一個人的問題」也是這次的亮點，改編自真實事件，讓參加的民眾體驗每個角色包括警察、法官、以及檢察官辦案的過程，了解在實務上每個判決都有它的難處，不少人說「長知識了」。

「報名場場秒殺」，湯佩儀強調，文總首次與還我特色公園聯盟攜手，打造兒童街道遊樂場的「城南童樂會」大受好評，雖然兩場活動都巧遇天候不佳，但小朋友在封街的馬路上盡情奔跑、畫筆創作、吹泡泡等，都是從未有過的經驗，看著孩子揮汗的天真笑臉，遊戲還沒結束，家長們已經開始期盼與城南童樂會的再次見面。

此外，6/25-26率先登場的「春日晒書市集」更是吸引大批文青朝聖，許多攤位都成為打卡熱點，包括獨立實體唱片通路「沒有新歌的唱片行」、來自世界大賽烘豆師烘焙結合古典音樂旋律的「愛樂原生咖啡豆」、被網友號稱「九又四分之三月台般聖地」的松林書局等，以及今年文總力邀的熱門文創品牌Pinkoi、鶯歌的Mao's樂陶陶、享生活Feng等，都在「城南有意思」集結。



「2020城南有意思」活動照片(圖/文總)

值得一提的是，今年因為防疫議題正夯，文總與農委會合作的「春日好好市集」中，特別規劃了防疫與檢疫工作示範，活動現場讓民眾實際挑選無法攜帶入境的物品，答對10樣就可以拿獎品，讓民眾在遊戲時也傳達防疫的正確觀念及其重要性。

最後，湯佩儀透露，這次城南有意思四天來湧入約25萬民眾前來共襄盛舉，集合了120攤特色攤位，書市農市交錯，桌遊與文青商品羅列，兩廳院、藝教館、教育電台也紛紛設立攤位，連因整修而必須休館的歷史博物館，也藉《城南有意思》活動期間，短暫復出，使得城南的活動不僅寓教於樂，更佳評如潮。