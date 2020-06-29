〈財經主筆室〉端午連假人潮擠爆各景點 台灣GDP貢獻有多少？

台灣剛結束端午四天連假，國旅大爆發擠爆各景點，似為各地帶來商機。但國際貨幣基金組織(IMF)上周最新發布，更新今年4月所發佈的世界經濟展望春季報告，將今年全球GDP成長率由原預估的-3%，下修至-4.9%，IMF警告，全球經濟惡化程度超出預期。兩相對照下，令人產生疑慮，到底台灣經濟是已經從疫情逐漸解封後反轉復甦？還是台灣民眾對未來景氣展望太過於樂觀？或者國旅大爆發僅是報復性消費產生的假象？

IMF今年4月曾預測全球經濟萎縮堪比大蕭條時期，報告預測2020年全球經濟總量將萎縮3%，幅度將是1930年代大蕭條以來最大，據IMF當時測算，今明兩年，全球經濟損失將達到9萬億美元，規模相當於日本加德國的經濟總量，兩個國家分別是全球第3和第4大經濟體。

僅僅才2個多月時間，IMF首席經濟學家Gita Gopinath在6月中間就指出，即將發佈的6月世界經濟展望報告，很可能會比先前預測還嚴重。果不其然，上周最新報告出爐，IMF如預期下修今年的全球GDP成長率預測由4月預估的-負3%，下修至-4.9%，美國GDP預測由-5.9%下修至-8%，歐元區更大幅下修由-7.5%至-10.2%，中國GDP由1.2%下修至1%。

IMF這次更新預測針對的是主要國家，台灣未列在更新報告中，但該機構4月公布春季報告預測，台灣2020年GDP成長率為-4%。針對IMF對台灣GDP大幅下修至-4%，中央銀行曾予以駁斥，強調IMF對台灣經濟預測未設有負責單位，難以掌握台灣受疫情影響及政府紓困振興方案的真實情況，且過度強調全球經濟衰退及貿易量萎縮對台灣經濟造成的負面衝擊，也未掌握民間及政府投資狀況，認為對台灣經濟成長率預測「過於悲觀」。

但全球經濟皆呈現衰退下，台灣經濟成長卻真能獨步天下逆勢成長嗎？主計總處曾公布，中國經濟每下滑1％，台灣經濟將下滑0.29％，美國經濟下滑1％，台灣將下滑0.07％。如今根據IMF再次下修全球GDP預測，今年中國成長率下滑至1％，美國的成長率將下滑至-8％，對台灣GDP影響不可謂不大，台灣GDP能否維持正成長，值得政府斟酌三思了。

6月初星展銀行最新報告，下修台灣今年GDP為-1%，成為首家預估台灣GDP將出現負成長的外商銀行，這是星展近年第一次預估台灣GDP負成長，星展預估台灣可能重現2009年GDP負成長情況，看壞原因除了疫情對非電子類產業造成巨大衝擊外，美中局勢緊張升級，華為新禁令將對台灣產生連鎖反應，對台灣出口影響將在下半年出現。

2020年上半年即將結束，疫情造成負面影響也陸續浮現，主計處上周公布5月就業人數1,146萬2千人，失業人數48萬6千人，失業率4.07%，失業人數較上月增加5,000人或1.01%，失業率在4月份就已衝破4%，已創近7年同月新高，5月失業率再度攀高。 經濟危機下，消費減少，工廠開工率相應降低，意味著工人會被減薪，甚至辭退，民眾收入受到影響，會進一步減少需求，降低消費，以便增加儲蓄，經濟由此陷入惡性循環。

國人國外旅遊年度支出逾8,000億元，而國旅不到4,000億元，境外加境內旅遊，1兆2,000億元的消費若全留在國內，對台灣的內需市場可算是一劑強心針，但若以台灣觀光產值在去年占GDP比重僅4.5%來看，單靠觀光業來救經濟仍嫌不足，但不無小補，只不過，端午4天連假國旅大爆發擠爆景點，究竟是不是短期「爆復性消費」？後續力道能否持續仍待觀察。