【台灣監察院人事案】藍委破門占議場要求總統撤提名　陳菊：惡意抹黑我不退縮

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院29日將召開談話會，討論是否召開臨時會。國民黨立法院黨團抗議總統提名陳菊出任監察院長，今天(28日) 破門占據立院議場主席台，國民黨主席江啟臣表示，今天是為人民出來拒絕這份監委名單；所有公物的破壞，國民黨全部負責。

監察院長被提名人陳菊今天則說，國民黨以攻訐她為藉口，癱瘓臨時會，阻礙國家前進，並非國人樂見；她強調，人生每個階段都可以接受最嚴格檢驗，面對惡意的抹黑與攻訐，她不會因此退縮。

為抗議總統提名前總統府祕書長陳菊擔任監察院長，以及婉謝副院長提名的黃健庭事件，國民黨立法院黨團今下午無預警破門進入議場，霸占主席台，表達對監察院人事提名的不滿。

中央社報導，國民黨主席江啟臣在晚間9時也到議場前，準備與國民黨立委一起到議場內表達抗議訴求，他在受訪時表示，今天訴求非常簡單明瞭，就是拒絕酬庸、撤換陳菊，且這份監委提名名單高達9成都是綠營背景，這要國人如何接受。

國民黨立法院黨團為反對監察院長提名人陳菊的人事案，28日破門占據立法院議場，國民黨主席江啟臣（前中）晚間抵達議場外，與同黨立委一起呼口號，要求總統蔡英文撤換陳菊。中央社

國民黨立法院黨團28日下午破門進入議場，占據主席台抗議。警方調派警力支援，進駐立院維持秩序，防止其他人進入。中央社

江啟臣表示，為了要讓這份名單通過，執政黨急急忙忙召開臨時會，同時又拋出要廢除考監兩院的幌子；大家都知道廢考監是民進黨長期的主張，但這長期主張顯然只是遮羞布，為了遮羞這些見不得人的名單，所以拋出廢考監的議題轉移焦點。如果民進黨今天有心要廢考監、解決憲政議題，請撤回名單，大家好好來檢討憲政制度。

江啟臣強調，今天是為人民出來拒絕這份名單，所以再怎麼苦，也絕對要為人民捍衛這最起碼的憲政制度的公平、公正、公義，所以請總統蔡英文撤回名單，過去也曾沒提滿監委，因此沒有必要提好提滿，不適任的名單就請撤回，否則國民黨團絕對不會接受。

江啟臣也說，他看到有人刻意在網路帶風向，要批評國民黨團這次占領主席台的行動，他向大家報告，今天是抗爭，不是吹冷氣，所有公物的破壞，國民黨全部負責，不要試圖在網路帶風向，來扭曲與抹黑。

他指出，國民黨團這次不出來才是踐踏國會議員的尊嚴，他們不是橡皮圖章，今天誰去捍衛這份史上最爛的監委名單，才是在踐踏國會議員的尊嚴。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安在臉書上表示，為什麼要採取這種方式杯葛，因為掌握立法院過半數的民進黨，長期以來不願意聽少數黨的意見與民眾的聲音，以多數暴力的方式，強行通過他們想要的法案、議案及人事案。他說，國民黨團的訴求「拒絕酬庸、撤換陳菊」，希望讓監察院在憲法修正前，仍然維持「整飭官箴，保障人民司法權利」的機構。

陳菊晚間透過臉書貼文指出，日前總統提名她擔任監察院長，依據憲法，立法院朝野黨團有審查她是否適任的權力，她也有面對立委質詢的義務。但是，立法院國民黨團在審查還沒開始之前，就以對她的不實指控為藉口，占領議場、企圖癱瘓臨時會，令人非常遺憾。

總統府22日舉行監察院第6屆監察委員提名記者會，由前總統府秘書長陳菊（前左）出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員，陳菊致詞表示，監察院必須超越黨派，因此她將辭去所有政黨職務，退出政黨，待立法院通過提名，將註銷民進黨黨籍。中央社

「我從政以來坦蕩磊落」，陳菊說，她面對過無數嚴格檢驗，始終清白。除了美麗島事件的6年黑牢，她一生從未被司法判刑，也不曾遭到彈劾。

陳菊指出，將近3年來，為了政治鬥爭、為了政治私利，國民黨不斷以無中生有、片面扭曲的不實指控抹黑她，不但重傷她的名譽，更嚴重撕裂社會、製造衝突對立。

「我人生的每個階段都可以接受最嚴格的檢驗，我不會閃躲，也不會逃避」，陳菊認為，對她的抹黑攻訐同樣也必須在國會殿堂之上，攤開受人民檢視，她相信真理會愈辯愈明。

陳菊指出，立法院臨時會預定處理的，不只有她一個人的人事同意權，還有其他監委與其他機關的被提名人，以及許多攸關國家民生的重大法案，「以攻訐我為藉口，癱瘓臨時會，阻礙國家前進，並非國人樂見」。國民黨應該適可而止，不需要為了杯葛陳菊，也杯葛台灣的發展。

中央社引述陳菊說，從19歲踏足黨外民主運動、從事人權工作，捍衛人權是她的責任，是她一生所繫，50年來，她從未忘記。在爭取自由民主、推動政治改革的路上，面對威權的壓迫，她不曾恐懼退讓，如今面對惡意的抹黑與攻訐，她也不會因此退縮，她相信人間有是非與公道。她會為真相與名譽，更為了國家的民主、憲政與人權發展，勇敢奮戰。