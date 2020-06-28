【武漢肺炎】南韓首爾再爆教會群聚感染　疫情恐危及國會議員和藝人

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）據南韓中央防疫對策本部28日消息，截至前一日0時，南韓新增62例感染武漢肺炎（COVID-19）的確診病例，其中與首爾大型教會相關的確診人數持續增加中，累計已逾22例。

隨著疫情趨緩，南韓政府宣布自5月6日起從「嚴守社交距離期」轉入「生活防疫階段」，營業場所逐漸開放、解封，學校也要分階段復課，而單日新增病例低於50例則是當時訂下的標準之一。

但受到首都首爾冠岳區教會集體感染事件、小規模聚集性感染和境外移入病例持續增加等因素的影響，時隔8天後，南韓單日新增病例再次攀升至60例以上，這也是自6月以來，單日新增人數第9次破50例，目前全國累計1.2715萬例。

依照感染途徑研判，27日新增的62例中有40例屬於社區感染，過半數來自首都圈地區，首爾市和京畿道各13例，其餘為大田市6例、光州市4例、全羅南道3例、忠清北道1例。

其中首爾市和京畿道確診病例在短時間爆增的原因或與大型教會集體感染事件有關；截至27日下午5時，首爾市冠岳區「旺成教會」累計確診22例，京畿道安陽市某教會累計確診11例。

綜合媒體報導，旺成教會固定聚會的信眾逾1700人，在確診信眾的職業中，包含高中老師、飯店員工和大型企業的職員，且這些患者的活動軌跡靠近國會和KBS電視台總部，或者多處首爾人口密集區，不禁令外界憂心此波群聚感若無法受到控制的話，恐危及國會議員和韓國藝人。