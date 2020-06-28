台灣移民署就業金卡 外國專業人才在台順利圓夢

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）曾經在臺傳教2年的美國籍白杰（Michael Bowcutt），畢業於美國猶他州立大學機械工程學系，後來以商務人士持免簽證穿梭美、臺2地，他喜歡臺灣自由的居住環境及便利性，加上臺灣半導體產業已躍居為亞洲的中心，因此決定攜妻兒赴臺擔任位於新竹科學園區、專門生產全自動化半導體的「ROMARIC」新竹辦事處擔任臺灣業務經理一職，目前最夯的機器人工作站即是產品之一。

白杰在美國的時候，即透過移民署「外國專業人才申辦窗口平臺」，以線上英語申請書表遞件申請「就業金卡」，提供境外外國專業人才便捷的雙語申辦服務。他表示，來臺灣工作、申請健保、居住等一切都很順利，宛如童話故事般的結局寫到：「王子與公主從此在臺灣過著幸福快樂的日子！」

白杰在等待「就業金卡」核准的過程，先帶全家人以免簽證提早抵臺準備住所，當時妻子已懷孕6個多月，白杰擔心家人居留及第3個小孩即將出生等問題，直接前往審核的服務站詢問家人換發依親居留簽證事宜。經由該站詳細解說，並核發「就業金卡」，讓一家4口獲得了居留證，妻子也順利在臺生下第3個兒子。目前擁有妻兒相伴的白杰，不但工作順利，中文流利的他，喜歡臺灣的小吃美食，並交了許多臺灣好友，假日喜歡帶家人到處遊玩，遠至臺東都已遊遍。

因應「外國專業人才延攬及僱用法」自107年2月8日施行，放寬外國專業人才來臺簽證、工作、居留相關規定，建構更友善之工作及居留環境，至今已經滿2年。移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，配合政府攬才計劃，移民署啟用「外國專業人才申辦窗口平臺」針對具經濟、金融、科技、文化、藝術、建築、設計、教育及其他等8大領域特殊專長或每月薪資達新臺幣16萬元以上之外國特定專業人才，整合跨部會資源，提供「簽證、工作證、外僑居留證及重入國許可」四證合一有效來臺證件之單一窗口申辦服務，透過中英文分別之網路申請書表，便捷各國人士使用，歡迎符合條件的外國專業人才踴躍申請。

白杰（左）與太太小雪(右)目前申請就業金卡定居臺灣（白杰提供）