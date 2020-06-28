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2020台灣國慶煙火地點曝光！台南市漁光島雙十節登場

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/28 10:48
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）今年國慶煙火將在台南登場！國慶籌備會秘書長、內政部次長陳宗彥今（28）日表示，經焰火處專業評估並與台南市政府取得共識後，今年國慶焰火施放地點擇定於台南市漁光島進行施放。

陳宗彥上午透過新聞稿表示，台南市經歷2016年大地震重創後，近年來積極重塑產業發展及文化資產的復原，將於今年底完成修復工作，為與民眾同慶及分享重建成就，台南市政府在今年初向國慶籌備會爭取國慶焰火施放，5月25日經籌備會第1次常務委員會議同意優先在台南市擇地施放。

陳宗彥表示，國慶焰火的施放場地，台南市政府規劃出5個建議具有在地特色的地點，包含「漁光島、觀夕平台、安平港區」、「將軍漁港及七股鹽山」、「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸（曾文溪橋預定地）」。

國慶籌備會28日宣布，2020年國慶焰火擇定於台南市漁光島進行施放，漁光島沙灘港灣有「月牙灣」美名，是很受歡迎的景點。（圖片取自中央社）

籌備會指出，歷年來國慶焰火施放地點，以安全為最優先考量，另外，觀賞區腹地承載量、佈彈選擇、交通動線、天文氣候等因素都是國慶焰火成功的重要因素，歷年在縣市政府提出地點規劃後，都會由國防部軍備局擔任幕僚作業的焰火處赴現地進行專業評估。

籌備會表示，經焰火處現地探勘評估建議地點後，「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸（曾文溪橋預定地）」等3個施放建議地點，因落焰區涵蓋密集住宅區、魚塭、臨近生態保育區，或設有油槽不符合安全條件。經綜合評估後，建議以漁光島區域作為施放地點的優先考量。

陳宗彥表示，為了讓焰火施放滿足各界期待，國慶籌備會已於6月中旬召開會議，邀集台南市政府及焰火處協商，並將評估結果報告籌備會主任委員、立法院長游錫堃。接下來的籌備工作也將由焰火處與台南市政府共同規劃。
國慶煙火
台南
漁光島

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