感動！台灣總統府端午連假活動人潮破12萬　台北戶外搖滾派對羨煞瑞典、日本、芬蘭網友

總統府前的「藝文大匯演」吸引萬人朝聖(圖/文總) 總統府前的「藝文大匯演」吸引萬人朝聖(圖/文總)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 端午連假凱道好精彩！總統府前的「藝文大匯演」為期三天的活動，可見「朱宗慶打擊樂團」、Suming舒米恩，滅火器等精彩演出，吸引12萬人共樂。

端午連假不必到處塞車，來凱道享受文化盛宴！總統府前的「藝文大匯演」一連三天的「端午謝平安 藝文大匯演」系列活動，吸引了12萬人次齊聚凱道，邀請近70個藝文表團，出動超過1500位團員，「農夫百匯市集」集結超過150位農友擺攤，在端午節當天湧入5000位民眾齊聚凱道立西瓜。

端午連假第二天（6/26），主辦單位中華文化總會(以下簡稱文總)攜手文化部在凱道舉辦連續兩天的「藝文大匯演」，首日邀請「朱宗慶打擊樂團」與「明華園戲劇總團」在總統府前的主舞台演出，希望國人在解禁後的第一個連假，走出戶外振興藝文產業。



凱道「藝文大匯演」首日吸引近3萬名民眾(圖/文總)



「藝文大匯演」(圖/文總)

除了兩大國寶級團體驚豔全場，同時還有橫掃各大音樂獎項的Suming舒米恩、金曲獎最佳客語歌手羅文裕、深受年輕人喜愛的樂團熱寫生Heat Sketch、獨立樂團無妄合作社，還有充滿爆發性的九天民俗技藝團，以及「以農為本」詠抱土地、有著濃濃台灣精神的打狗亂歌團，甚至還有氣質爆棚的台灣芭蕾舞團等爭奇鬥艷，晚間五大舞台同時尬演，眾多表演團體讓人目不暇給，演出過程也歡呼聲不斷。

最後一日（27）晚間壓軸登場的滅火器樂團與即將成真火舞團隔空尬場，台下粉絲一邊是熊熊火光，另一邊則是暖暖燈海，各自齊放，為這場活動畫下完美句點。

在滅火器正前方藝術卡車舞台演出的，是台灣唯一以專業安全的明火藝術走進劇場製作的「即將成真火舞團」(Coming True)，團員來自全國各地火舞比賽冠軍，今晚帶來自創世界唯一的兒童火舞劇目《火焰世家》。兩個團體一個滅火一個生火，隔空交火引爆今晚最高潮。



「即將成真火舞團」(圖/文總)



滅火器歌迷熱情不減(圖/文總)

為滿足國內外網友粉絲拼命敲碗、跪求活動現場同步直播，文總緊急加開五個直播平台，在今晚凱道舞台滅火器樂團演出時與線上粉絲同嗨。滅火器樂團一口氣飆唱17首歌，包括《島嶼天光》、《晚安台灣》、《長途夜車》等耳熟能詳的歌曲，長達90分鐘唱好唱滿，讓現場與線上的粉絲們大飽耳福。

精彩的演出換來3首「安可曲」：《欲走無路》、《憂愁戀歌》、《人生》，許多網友也在直播平台上留言「我好想回台灣啊！」、「1945配總統府的畫面太有感了！」、「我剛剛就邊唱邊哭QQ」、「一直起雞皮疙瘩」彷佛就在演唱會現場，一解無法衝現場的惆悵，更有來自海外各國的網友包括瑞典、日本、芬蘭等網友紛紛留言「羨慕台灣可以戶外開搖滾派對」，大呼「超羨慕！」、「好感動～」再度透過藝文盛事讓世界看見台灣。

滅火器短短90分鐘的演出FB觀看次數破50萬人，在線最高人數達 8000位，而衝現場的人數有1.5萬人，主唱楊大正更隔空向總統蔡英文喊話：「蔡董，有在看直播嗎？」引起現場一陣笑聲。