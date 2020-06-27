Home Hotel 信義 九週年慶 9是想回家

Home Hotel信義九週年慶，歡迎Home Family一起來同歡，自7月1日起至8月31日推出，『九週年慶 9是想回家專案』，驚喜回饋給親愛的家人。身分證有”9”的家人可享特別優惠，身分證或居留證號有一個9，可享有加99元多住一晚優惠;身分證或居留證號有兩個9，可免費多住一晚。另外加贈貴賓每晚新台幣500 元Neo19餐飲抵用劵。【原創客房】、【純淨原創客房】、【驚艷套房】均享有優惠價格，而驚艷套房獨享:兩位11歲(含)以下小孩免費入住並贈送早餐及加床一張，每房至多加一床及兩位小孩入住。

9是想窩在Home 身分證有”9”和”99”的家人可享特別優惠

Home Hotel信義一向給人「如家般舒適」的溫馨感，歡慶九週年慶，將有驚喜回饋給親愛的家人。身分證有”9”的家人可享特別優惠，身分證或居留證號有一個9，可享有加99元多住一晚優惠;身分證或居留證號有兩個9，可免費多住一晚。另外加贈貴賓每晚新台幣500 元Neo19餐飲抵用劵，如此的特別限定優惠只在7~8兩個月。【原創客房】、【純淨原創客房】、【驚艷套房】均享有優惠價格，原創客房NT$ 3,599 元(原價NT$ 14,784元);純淨原創客房NT$ 4,599 (原價NT$15,784元);驚艷套房NT$ 5,599元 (原價NT$ 20,559元)。而驚艷套房獨享兩位11歲(含)以下小孩免費入住並贈送早餐及加床一張，每房至多加一床及兩位小孩入住。

Home Hotel信義【原創客房】8坪明亮的空間感，用家的元素作為原創理念所打造出的簡約空間，搭配精緻的設計傢俱，客房內陽光投射光線的交會，讓您細細品味臺北城市的魅力以及享受喧鬧市區中的片刻寧靜時光，感受無比的放鬆與自在。客房備有CHIMEI 37吋電視小茶栽堂臺灣精品茶、歐客佬聯名精品咖啡、鶯歌新旺集瓷馬克杯、MRKT環保設計產品、BRUT CAKE創意商品、有情門臺灣設計傢俱以及O’Right歐萊德環保沐浴組等MIT (Made in Taiwan)具國際觀的臺灣品牌。【純淨原創客房】8坪的空間，配有空氣清淨機，採用最先進的清潔過程，清潔客房內所有表面以及提供最乾淨的室內空氣。提供給容易對室內空氣敏感的顧客一個舒適的住宿體驗。純淨客房能帶來身心上不一樣的平靜。【驚艷套房】16坪敞開明亮的寬廣視角，具設計感色彩繽紛的沙發抱枕組，搭配褐色琥珀般色澤的地毯，將整體的設計感巧妙融入在房間空間裡，體現以家為設計出發點，房內時尚的空間融入舒適溫馨的氛圍，穿透的設計為心靈提供最完美的解放。而極佳的視野景色，臺北的魅力或城市都會的風貌盡入眼簾。

座落於繁華繞鬧的台北市信義都會區，Home Hotel擁有絕佳地理位置與便利的交通網路，信義區匯集最時髦的夜店、最新穎的大型購物中心、各大百貨商圈、大型連鎖影城、信義誠[品、世貿展場以及最夯的美食餐廳。