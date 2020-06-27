美侖商旅旗下CAFE49 振興三倍券加碼同行者免費

後疫情時代與家人歡慶的父親節更不能馬虎！「美侖商旅」旗下CAFE49全日餐廳從8月1月至8月8日推出四人同行一人免費優惠，每客NT$1,088+10%的【與父同饗】父親節限定套餐，主廚打造一系列以元氣養生概念食材入菜從前菜、湯品、主餐到甜點共六道佳餚，內容包括「勃根地田螺佐義大利蒜芥醬」、作工繁複的「法式海鮮龍蝦湯附帝王蟹肉」、「蜂蜜芥末燻鮭魚花園沙拉佐義式油醋」，饗宴主角「美國頂級無骨牛小排附時蔬肉濃汁」或「香煎海鱸魚附特選明蝦佐檸檬蛋黃醬」二選一等經典菜色全部輪番上陣，席間再加碼贈送每位顧客餐前特調飲料一杯！是歡慶父親節尊貴的好選擇。

振興三倍券用餐再加碼

7月15日起「美侖商旅」擴大您的三倍券效益，凡持振興三倍券至CAFE49全日餐廳消費，不分平假日晚餐時段點用套餐皆享四人同行一人免費的專屬優惠，多項好康千萬不容錯過。

疫情回穩台灣旅遊解禁，國遊市場持續回溫！「美侖商旅」看好暑假出遊人潮有望再創新高，住房推出「安心旅宿 x 讓您放心玩」有感優惠專案，雙人客房含翌日早餐兩客每晚NT$2,999元起，僅適用官網或電話訂房！再享專屬好康三重送，限量升等豪華客房並可提前於中午12:00入住、延遲至下午14:00退房，悠閒住滿26小時，優惠至9月30日; 旅客持振興三倍券NT$2,000元搭配安心旅遊補助NT$1,000等同免費入住飯店一晚！

迎接七夕情人節推出不凋花手作課程

CAFE49全日餐廳迎接七夕情人節與拾花甜花藝於7月25日(六)下午聯合推出【珍愛誓言 花漾寶盒】不凋花手作課程，兼具美學昇華愛情為倆人刻骨銘心的愛戀創作出屬於自己的花藝作品，既浪漫又療癒！限額20名每人NT$1,528+10%含講座課程、花材費、每人一客花漾午茶搭配ILLY咖啡、TWININGS茶！兩人同行再享9折優惠。